    Gremio de la industria del hidrógeno verde admite desafiliación de socios: “Se han ido empresas grandes”

    El director ejecutivo de H2 Chile, Marcos Kulka, dijo que "todo lo relacionado a lo energético asociado o alineado a la crisis climática para responder a la crisis climática ha tenido un freno". El timonel dice que las firmas globales han cambiado sus estrategias tras la ralentización de la descarbonización.

    Matías Vera 
    Matías Vera
    17 April 2020, Lower Saxony, Osnabrück: The blue light of a patrol car of the brand Hyundai, model "Nexo" can be seen at a filling station for hydrogen. As the first police authority in Lower Saxony, a patrol car powered by pure fuel cell technology will be on the road in Osnabrück. Photo: Friso Gentsch/dpa FRISO GENTSCH

    La industria del hidrógeno verde está experimentando un remezón importante que llega hasta los gremios del país. La Asociación Chilena del Hidrógeno, más conocida como H2 Chile, el principal gremio de la industria del hidrógeno verde a nivel nacional, reconoció a Pulso que ha experimentado la desafiliación de empresas socias y advierte que podrían venir más. La situación también ha provocado la reducción del equipo de la asociación.

    La fuga de socios se da en medio de la pausa gremial que dio a conocer este martes la Asociación Gremial de Productores de Hidrógeno Verde y sus derivados de Magallanes (H2V Magallanes), que informó que sostendrán esta decisión “hasta que las condiciones de los mercados internacionales permitan dar un mayor dinamismo al desarrollo de estos proyectos, tan necesarios para acelerar la transición energética global”.

    El director ejecutivo de H2 Chile, Marcos Kulka, sostuvo a Pulso que “se han ido empresas grandes, pero entran… Nuestra expectativa también era que, a medida que iba a haber un descreme de los proyectos iban a haber empresas que se iban a salir y que entraron para ver o para aprender. Eso definitivamente ha ocurrido. Sería poco realista decir que no se han salido empresas y que no han salido empresas grandes. Y puede ser que salgan más empresas, dado que estamos en esta etapa de desarrollo en que los mejores proyectos y los que llegan con las variables estructurales, son los que avanzan”.

    “Hace un año, con la entrada de (Donald) Trump… no solamente el hidrógeno, pero todo lo relacionado a lo energético asociado o alineado a la crisis climática para responder a la crisis climática ha tenido un freno. Y la presión o decisión de tener metas agresivas de descarbonización se ha relajado y flexibilizado. Es evidente que muchas empresas globales han cambiado parte de sus estrategias de desarrollo en lo inmediato, no en lo estructural”, explicó Kulka.

    A fines de enero de este año, AES Andes dijo que no continuará desarrollando el megaproyecto INNA dehidrógeno verde, que involucraba una inversión de US$10 mil millones. El proyecto es el primer precedente de una industria que, a la fecha, solo cuenta con dos Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) aprobadas: el proyecto Volta de MAE y la planta de combustibles sintéticos Cabo Negro de HIF Global.

    Kulka precisó que el gremio cuenta con más de 70 empresas a la fecha. “Sigue siendo un número extremadamente robusto”, afirma. “Sin duda ha habido una baja en el número de socios, pero se sigue teniendo un número significativo como para dar continuidad al desarrollo de la industria”.

    Fuentes de la industria dicen que la fuga de empresas comenzó el año pasado y que en los meses recientes solo se ha acrecentado la presión sobre el futuro de la industria. A comienzos de 2026, la Armada de Chile notificó su salida del gremio, dicen cercanos. Si bien la institución no tenía proyectos de hidrógeno verde, sí era un aliado estratégico del gremio por su vinculación con los puertos y las concesiones marítimas.

    Kulka confirmó la reducción del equipo del gremio señalando que “como cualquier empresa, si efectivamente se salen partes del proyecto y se contrae, siempre estamos revisitando y viendo cómo hacerlo eficiente”.

