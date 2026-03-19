Minera El Abra: Freeport-McMoRan inicia evaluación ambiental de su megaproyecto minero de US$7.500 millones

Minera El Abra, filial de Freeport-McMoRan, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la Región de Antofagasta su Proyecto de Continuidad Operacional, iniciativa que contempla una inversión de aproximadamente US$7.500 millones y que busca extender la vida útil de la operación en 40 años.

El proyecto considera el desarrollo de una planta concentradora, una planta desalinizadora, un sistema de impulsión de agua, un depósito de relaves espesados, la expansión de la mina y la continuidad de las operaciones de lixiviación.

De ser aprobado, la compañía -propiedad de Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%)- podría iniciar operaciones ampliadas en 2033, con el potencial de aumentar la producción anual de cobre en más de 300 mil toneladas.

Según informó la empresa, la presentación del proyecto es resultado de varios años de evaluaciones técnicas, estudios de línea base ambiental y planificación, con el objetivo de cumplir estándares ambientales, operacionales y de relacionamiento comunitario.

“El ingreso de este proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental representa un paso relevante para asegurar la continuidad operacional de El Abra y así poder materializar una inversión a largo plazo, desarrollada bajo altos estándares ambientales, técnicos y de relacionamiento con el entorno”, señaló el country manager de Freeport-McMoRan Chile, Mario Larenas.

La inversión de Minera El Abra para extender su operación Jose Luis Stephens

Durante la fase de construcción, la iniciativa podría generar aproximadamente 20.000 empleos , mientras que en régimen sumaría cerca de 2.300 trabajadores directos, además de un número similar de contratistas. En total, se proyecta la creación de alrededor de 31.000 empleos permanentes directos e indirectos.

“Estas inversiones ayudarán a asegurar la continuidad operacional de El Abra por décadas, fortaleciendo el empleo local, dinamizando a los proveedores regionales y reforzando la posición de Antofagasta como un polo estratégico para la minería global del cobre”, afirmó el presidente de Minera El Abra, Boris Medina.

La compañía indicó que el proyecto busca, además, contribuir a satisfacer la creciente demanda mundial de cobre, apoyándose en la experiencia de Freeport-McMoRan en el desarrollo de proyectos mineros de gran escala y en un enfoque que integra gestión de riesgos, ingeniería, relacionamiento con actores clave y acuerdos con pueblos indígenas.