    El Abra define mes que inicia trámite del proyecto minero anunciado más grande del país

    La inversión del proyecto supera los US$7 mil millones, e incrementará la producción de casi 100 mil toneladas a 350 mil toneladas de cobre en El Abra, mina controlada por Freeport-McMoRan. El nivel productivo de la iniciativa ronda lo que produjo El Teniente y Los Pelambres en 2024.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Sin este proyecto de expansión, El Abra podría operar solo hasta fines del 2029.

    Freeport-McMoRan ya puso fecha para iniciar el trámite ambiental que le permitirá expandir la operación de El Abra, donde posee el 51% de la propiedad y Codelco el otro 49%. El trámite, que proyecta una extensión de vida de 40 años para la mina, será ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

    En una reunión de Lobby entre representantes de El Abra con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el 26 de diciembre pasado, la firma estadounidense dio a conocer que el proyecto que involucra una inversión de US$7.500 millones será ingresado en marzo próximo. De hecho, el desembolso informado inicialmente de este proyecto supera el de cualquier otro proyecto minero ingresado anteriormente, ubicándose en el podio de inversión a nivel nacional.

    En las observaciones de la reunión, la empresa da cuenta del plazo que maneja para iniciar su trámite ambiental: “Presentación del EIA del Proyecto Continuidad Operacional El Abra, el cual sería ingresado en marzo del 2026 en la Dirección Regional de Antofagasta”.

    El proyecto minero de Freeport-McMoRan, ubicado en Calama en la Región de Antofagasta, es relevante tanto para la compañía como a nivel nacional. Si en 2024 El Abra produjo 99 mil toneladas métricas de cobre fino; con la iniciativa que pretende ingresar en marzo alcanzará una producción de 350 mil toneladas. El incremento representa una sorprendente alza de 254%.

    Mapa del proyecto de expansión operacional.

    Este nivel de producción es cercano a la fuerza de producción que tuvieron los yacimientos El Teniente (Codelco) y Los Pelambres (Antofagasta Minerals) durante 2024. Estas faenas produjeron 356 mil toneladas y 331 mil toneladas de cobre fino, respectivamente.

    La estadounidense fue consultada por la fecha de ingreso del proyecto, a lo que el country manager de Freeport-McMoRan Chile, Mario Larenas, respondió que “tal como lo hemos señalado, seguimos avanzando en el proyecto de continuidad operacional de El Abra y esperamos ingresar el Estudio de Impacto Ambiental prontamente, lo que sin duda es un hito clave para seguir operando por décadas en línea con una minería responsable y de valor para el país”.

    Impacto nacional por la producción de El Abra

    Cochilco proyectó para el 2025 una producción en torno a los 5,4 millones de toneladas de cobre. Si esa termina siendo la cifra final del año, la producción habría caído 1,6% respecto del año previo, cuando se elaboraron 5,5 millones de toneladas.

    El Abra es un proyecto angular para que la producción de cobre nacional se incremente y siga en su meta de acercarse a la barrera de las 6 millones de toneladas al año, considerando que la fuerza productiva de cobre chileno no ha experimentado grandes variaciones en los últimos 20 años. La expansión del proyecto permitirá sumar 250 mil toneladas más a la producción que ya genera actualmente El Abra.

    Sin este proyecto, El Abra podría operar solo hasta fines del 2029. La empresa estima trabajar durante este año el EIA y la participación ciudadana. Espera que el proyecto sea aprobado el 2028 e inicie su construcción el 2029. Y recién por el año 2033 entraría en operación la expansión. Proyectan unos 2.300 trabajadores para la fase de operación.

    Las obras principales que considera la expansión operacional son la ampliación del rajo, que incorpora nuevos botaderos de material estéril, dos chancadores primarios y una correa transportadora de mineral que genera su propia energía; una planta concentradora donde usarán chancadores secundarios y terciarios; y un depósito de relaves espesados, entre otras infraestructuras.

    La planta concentradora considera tecnología de molinos de rodillos de alta presión (HPGR), los que tratarán el mineral con mayor eficiencia, según explica la empresa. En tanto, el depósito de relaves integrará una tecnología que hará posible reciclar el 70% del agua de este proceso.

    Otra de las obras relevantes del proyecto es la incorporación de una planta desaladora, que producirá 1.975 litros por segundo de agua industrial y abastecerá las necesidades hídricas de todo el proyecto. Es por ello que se construirá también un acueducto de 150 kilómetros que conectará la desaladora con la futura planta concentradora. Esto además de subestaciones y 70 kilómetros de líneas de transmisión.

