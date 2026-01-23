AES Andes desiste de megaproyecto de hidrógeno verde en Chile que enfrentó el rechazo de los observatorios astronómicos y Kast

La millonaria travesía que inició AES Andes para producir y exportar hidrógeno verde llegó a su fin. La generadora AES Andes, perteneciente a la estadounidense AES, informó este viernes que desistió de seguir desarrollando el megaproyecto de hidrógeno y amoniaco verde INNA.

“AES Andes informa que, tras un detallado análisis de su cartera de proyectos, ha decidido desistirse de la ejecución del proyecto INNA, iniciativa destinada a la producción de hidrógeno y amoníaco verde”, dijo la compañía en un comunicado.

El proyecto contemplaba una importante inversión de US$10.000 millones, y se ubicaría en la comuna Taltal, Región de Antofagasta, al norte del país.

La compañía agregó que “si bien INNA es un proyecto absolutamente compatible con otras actividades que se desarrollan en la zona, AES Andes ha tomado la decisión de priorizar sus esfuerzos en el desarrollo y construcción de la cartera de proyectos renovables y almacenamiento de energía, siguiendo el lineamiento de su matriz en Estados Unidos. Es importante destacar que esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile".

INNA no tardó en estar en el centro de la opinión pública. Fue primero la comunidad científica quien levantó el reclamo, aludiendo que el proyecto afectaba la observación astronómica. La polémica también llegó al debate presidencial entre los entonces candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Justamente, en el marco de un debate para la segunda vuelta, las opiniones de ambos candidatos causaron sorpresa, puesto que la abanderada oficialista apoyó el proyecto, mientras que Kast priorizó la observación astronómica.

Jara sostuvo que apoyaría que la iniciativa se desarrollara, y que lo haría “pensando en el empleo y también en las posibilidades que se abren para Chile los próximos años. Hay una gran capacidad exportadora que podemos explotar y crecer”.

En tanto, Kast indicó que “¿me van a decir que porque quieren instalar una planta de hidrógeno verde que la podrían instalar en el sur? El presidente nos ha dicho que el oro verde está en Magallanes. ¿Ha ido cuántas veces a Magallanes a votar? ¿Cuántas veces iba a ver lo que está pasando con la planta de hidrógeno verde en Magallanes, donde podría estar sin contaminar los cielos?”.

Asimismo, sostuvo que “lo decimos claramente, vamos a privilegiar los cielos del norte para la observación astronómica siempre”. Y al ser consultado si optaría por la astronomía, señaló que “sí, de todas maneras”. Fuentes cercanas al proyecto dicen que la decisión fue tomada pensando en el negocio, y que no tendría relación con un tema político.

El proyecto

INNA fue ingresado a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) en diciembre de 2024, y se encontraba actualmente en suspensión de plazo hasta el 26 de mayo de 2026.

El proceso lo solicitó la compañía para “responder adecuada y satisfactoriamente las observaciones, rectificaciones y ampliaciones al EIA, contenidas en el correspondiente documento Consolidado indicado en el vistos Nº2 y al ICSARA ciudadano indicado en el vistos N°5, ambos de la presente resolución”.

A mediados de octubre pasado, el vicepresidente de hidrógeno verde de AES Chile, Luis Sarrás, dijo ante el Congreso que mover el proyecto era en verdad cancelarlo. “Esto de trasladar un proyecto, que es algo que no existe en la regulación chilena, es una tarea que en la práctica significa cancelar el proyecto, y evaluar si uno quiere desarrollar un nuevo proyecto de esta envergadura, de estas características, y para eso hay que encontrar un terreno”.

El complejo INNA estimaba una producción nominal de hidrógeno verde gaseoso de 264 mil toneladas al año, del cual 116 mil toneladas se utilizarían para producir amoniaco verde y 101 mil para elaborar hidrógeno verde líquido. El consumo total de energía de la planta de hidrógeno verde gaseoso sería de 1.68 GW, y la superficie total del proyecto contemplaba el uso de 3.021 hectáreas.

Greentegra

AES Andes destacó que desde el lanzamiento de su estrategia Greentegra, ha incorporado un total de 2.181 MW de generación renovable y baterías a su portafolio, logrando que un 70% de su parque energético sea completamente renovable.

Asimismo, dijo que el foco de la compañía hoy se encuentra en el comisionamiento de sus parques Andes Solar III y Bolero BESS para obtener su operación comercial en la primera parte del año, mientras sigue avanzando en la construcción de sus cuatro nuevos proyectos renovables: Arenales, Cristales, Pampas y Atacama BESS.

Todos estos proyectos en conjunto aportarán 2.363 MW adicionales al portafolio, lo que significa que para 2027, AES Andes habrá completado un crecimiento renovable de más de 4.500 MW, con una inversión desde el lanzamiento de Greentegra superior a los US$4.000 millones en el país.

Asimismo, indicó que “continuará evaluando nuevas tecnologías para impulsar soluciones innovadoras que vayan en línea con las condiciones de mercado, la creación de valor de largo plazo y los objetivos estratégicos de la compañía”.

Afirmó que dicho trabajo se continuará realizando en colaboración con las partes interesadas y las autoridades sectoriales. AES Andes genera y vende energía en Chile, Colombia y Argentina y opera 5.375 MW en Sudamérica.