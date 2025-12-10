Jara sí, Kast no: Las sorpresivas definiciones de los candidatos al megaproyecto que podría amenazar la observación astronómica

El debate presidencial dejó frases claves en materia de megaproyectos. Una de ellas fue sobre la iniciativa que está tramitando la compañía AES Andes en Taltal, Región de Antofagasta: el proyecto INNA.

El proyecto, que cuenta con una inversión estimada de US$10.000 millones, produciría hidrógeno y amoniaco verde en el norte del país, considerando la generación de energía renovable solar y eólica, una planta desaladora, un ducto para la conducción de agua, una línea eléctrica y un terminal marítimo, entre otras infraestructuras.

Este plan ha estado en medio de la polémica, ya que se encontraría ubicado en una zona de interés astronómico, razón por la cual la comunidad científica ha presentado su oposición al proyecto, ya que, indican, su luminosidad perjudicaría la labor de observación astronómica.

Al ser consultados los candidatos respectos al desarrollo del proyecto INNA, y puestos en la disyuntiva de la realización de la iniciativa o la protección de los cielos del norte de Chile, primero la candidata PC del oficialismo, Jeannette Jara, dijo que “este proyecto lo conozco perfectamente porque además sería un proyecto que pondría a Chile, de alguna otra forma, a la cabeza más establemente del tema del hidrógeno verde, que lleva harto tiempo desarrollándose”

Agregó que, “por otro lado, está el tema astronómico en tensión y es una complicación. He estado conversando con algunas personas de este proyecto. Evidentemente que me han hecho llegar sus inquietudes al respecto, y yo creo que buscar una ubicación que permita que se desarrolle esta industria es muy relevante”.

De esta forma, respecto de mover el proyecto, la candidata Jara dijo que “es importante ver eso o medidas de mitigación. El problema es que el valor del cielo de Antofagasta, de Iquique, de Arica, está precisamente en la observación astronómica en la oscuridad que tiene”.

Consultada, luego, por cuál camino optaría, Jara indicó: “avanzo en el proyecto”. Y argumentó que lo hacía “pensando en el empleo y también en las posibilidades que se abren para Chile los próximos años. Hay una gran capacidad exportadora que podemos explotar y crecer”.

Por otro lado, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló que “si queremos ver el tema del empleo, avancemos en Dominga, avancemos en proyectos mineros, en lugares donde no contaminen el cielo chileno. Estos cielos son únicos, únicos a nivel mundial”.

Se preguntó: “¿Me van a decir que porque quieren instalar una planta de hidrógeno verde que la podrían instalar en el sur? El presidente nos ha dicho que el oro verde está en Magallanes. ¿Ha ido cuántas veces a Magallanes a votar? ¿Cuántas veces iba a ver lo que está pasando con la planta de hidrógeno verde en Magallanes, donde podría estar sin contaminar los cielos?”.

Así, destacó la riqueza de los cielos chilenos, afirmando que “tenemos que proteger nuestros cielos, porque eso es un bien para el mundo, no solamente para Chile. Y con cielos como los que tenemos, nos vamos a hacer famosos a nivel mundial. Y la cantidad de recursos que van a llegar a Chile, si que nosotros respetamos nuestro cielo, pueden ser muchos más que una planta de hidrógeno verde que está ahí en proceso de, y que además, con ellos, nunca la van aprobar”.

Con ello, el candidato Kast definió su ruta respecto al proyecto, afirmando que en su caso, “lo decimos claramente, vamos a privilegiar los cielos del norte para la observación astronómica siempre”. Y al ser consultado si optaría por la astronomía, señaló que “sí, de todas maneras”.

Proyecto en pausa

A la fecha, el proyecto INNA, ingresado a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) en diciembre de 2024, se encuentra en suspensión de plazo hasta el 26 de mayo de 2026.

Este proceso lo solicitó la misma compañía para “responder adecuada y satisfactoriamente las observaciones, rectificaciones y ampliaciones al EIA, contenidas en el correspondiente documento Consolidado indicado en el vistos Nº2 y al ICSARA ciudadano indicado en el vistos N°5, ambos de la presente resolución”.

El complejo INNA estima una producción nominal de hidrógeno verde gaseoso de 264 mil toneladas al año, del cual 116 mil toneladas se utilizarán para producir amoniaco verde y 101 mil para elaborar hidrógeno verde líquido. El consumo total de energía de la planta de hidrógeno verde gaseoso será de 1.68 GW, y la superficie total del proyecto contempla el uso de 3.021 hectáreas.

En tanto, para la fase de construcción de INNA, la empresa estima una mano de obra de 2.466 personas promedio al mes, con un máximo de 5.113 personas mensuales. Mientras que para la etapa de operación, AES Andes proyecta 584 trabajadores promedio con un tope de 612 personas.

A mediados de octubre, el vicepresidente de hidrógeno verde de AES Chile, Luis Sarrás, expuso en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Allí sostuvo que “esto de trasladar un proyecto, que es algo que no existe en la regulación chilena, es una tarea que en la práctica significa cancelar el proyecto”, y que “la ubicación del proyecto hoy día está debidamente justificada”.

Además, recientemente, la comunidad astronómica mundial se pronunció sobre el proyecto en una carta enviada al gobierno, reforzando las cualidades únicas del cielo chileno.

“El proyecto representa una amenaza inminente para algunas de las instalaciones astronómicas más avanzadas de la Tierra, que están operando bajo uno de los últimos cielos oscuros y prístinos del mundo”, menciona la carta, firmada, entre otros astrónomos, por Reinhard Genzel, astrónomo del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (Alemania) y ganador del Premio Nobel de Física en 2020.