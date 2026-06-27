¿Otro Mundial en Estados Unidos? Asesor de Donald Trump anticipa candidatura a la Copa del Mundo 2038

Estados Unidos se posiciona como candidato para organizar otro Mundial. Pese a que la FIFA todavía no abre oficialmente el proceso de postulación para la edición de 2038, en la Casa Blanca visualizan aquella edición.

El director ejecutivo del grupo de trabajo del gobierno de Donald Trump para el Mundial 2026, Andrew Giuliani, aseguró que el país tiene la capacidad para recibir otra Copa del Mundo incluso si el certamen aumenta su cantidad de participantes. “Si tenemos en cuenta que este Mundial podría ampliarse en algún momento a 64 equipos participantes, creo que Estados Unidos puede con ello”, señaló.

El funcionario explicó que la posibilidad ya fue abordada. “He conversado sobre esta posibilidad de manera directa con el Presidente Trump y con múltiples miembros de nuestro gabinete de secretarios. No hay mejor país para albergar una Copa del Mundo que Estados Unidos. Creo que lo estamos viendo”, indicó.

Andrew Giuliani en una reunión con Donald Trump y Gianni Infantino. Foto: @andrewhgiuliani

También se refirió a la experiencia de los hinchas visitantes durante el Mundial 2026. “Con todos los aficionados que están interactuando con Estados Unidos por primera vez, o por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos es realmente muy acogedor”, dijo.

También aseguró que el país cuenta con una ventaja frente a otros organizadores. “Tenemos una infraestructura increíble. Ya tenemos los estadios construidos, así que para Estados Unidos, en comparación con otros países anfitriones, donde cuesta decenas y decenas de miles de millones de dólares, a nosotros nos costó un par de miles de millones”, afirmó.

La FIFA aún no abre el proceso de candidaturas para el Mundial de 2038. Hasta ahora, Alemania y Colombia han manifestado públicamente su interés en postular como sedes. Antes de esa edición, el Mundial de 2030 se disputará con partidos tres inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay con motivo del centenario del certamen, para luego trasladar la competencia a España, Portugal y Marruecos. En tanto, la Copa del Mundo de 2034 se jugará en Arabia Saudita.

Estados Unidos ya organizó el Mundial de 1994 y ahora a recibe la competencia en 2026 junto con Canadá y México. Durante las últimos años ha sumado otras experiencias con el fútbol: fue sede de las Copas América de 2016 y 2024 y aparece como opción principal para albergar en 2028.