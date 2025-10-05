SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

NEOM Stadium, el gigante de 350 metros y múltiples pisos que vuelve a abrir el debate sobre el Mundial en Arabia Saudita

El país árabe planifica la construcción de un gigantesco recinto en el desierto para la cita planetaria.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
NEOM Stadium, el gigante de 350 metros y múltiples pisos que vuelve a abrir el debate sobre el Mundial en Arabia Saudita.

Arabia Saudita se prepara para recibir el Mundial de 2034 con un proyecto que desafía tanto la ingeniería como la ética: el estadio NEOM. Concebido como la joya de The Line, la futurista ciudad lineal que la compañía estatal construye en el desierto de Tabuk, el estadio promete convertirse en un símbolo del torneo y de la nueva era deportiva del país del Golfo, aunque no sin generar interrogantes sobre su viabilidad y el costo humano de la obra.

El NEOM Stadium se proyecta a 350 metros de altura, distribuidos en múltiples niveles que integran el estadio dentro de la estructura vertical de la ciudad, un diseño sin comparación en el mundo del deporte. Con capacidad para 46.010 espectadores, el recinto acogerá partidos de la fase de grupos, dieciseisavos, octavos y cuartos de final, y se complementará con tecnologías de última generación y un sistema de transporte totalmente eléctrico.

La construcción está programada para iniciar en 2027 y concluir en 2032, apenas dos años antes del torneo. Más allá de su función internacional, será la sede del Neom Sports Club, equipo surgido de la transformación del histórico Al-Suqoor Club y convertido en contendiente de la Saudi Pro League gracias a la inversión estatal.

Arabia Saudita albergará el Mundial de 2034. Handout

El estadio se enmarca dentro del megaproyecto urbano The Line, una urbe lineal de 170 kilómetros de largo, 500 metros de altura y 200 de ancho, diseñada sin calles y con transporte subterráneo. Una ciudad concebida sobre el desierto que, según expertos, plantea retos casi insalvables de ingeniería y logística, y cuya ejecución ha sido calificada por algunos como “un desafío de proporciones inéditas”.

El proyecto no solo despierta asombro técnico, sino también cuestionamientos éticos. La magnitud del estadio y sus pisos elevados implican riesgos laborales evidentes: en marzo de 2025, Muhammad Arshad, trabajador paquistaní a cargo de un estadio saudí, falleció tras caer desde un nivel superior de la obra. Este incidente subraya la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes involucrados en los megaproyectos deportivos del país.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido que la elección de Arabia Saudita como sede podría exponer a residentes, empleados y aficionados a situaciones de explotación, discriminación y represión. A pesar de ello, la FIFA mantiene su respaldo y califica el riesgo en materia de derechos humanos como “medio”, confiando en reformas que aún no se han concretado.

En paralelo, Arabia Saudita ha invertido más de 6.300 millones de dólares en el deporte en los últimos cinco años, incluyendo la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr, el impulso al LIV Golf y su participación en tenis y Fórmula 1. Sin embargo, el estadio NEOM encarna la cara más ambiciosa y polémica de este plan: un coloso de múltiples pisos flotando sobre el desierto, pensado para impresionar al mundo, pero cuya ejecución y efectos sociales aún despiertan dudas.

El futuro del reducto será la prueba de fuego de una estrategia que mezcla modernidad, espectáculo y controversia. A medida que la Copa del Mundo 2034 se acerca, Arabia Saudita enfrenta la encrucijada de equilibrar su visión con los desafíos técnicos y éticos que este proyecto monumental ha desatado.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundialMundial 2034Arabia Saudita 2034NEOM StadiumEstadio NEOMThe LineArabia SauditaFIFA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aumentan a más de 67.100 los palestinos muertos por el ataque de Israel contra la Franja de Gaza

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Israel niega que sus fuerzas de seguridad hayan ejercido maltrato a los miembros de la Flotilla

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

Descuentos en comida y un lounge exclusivo: estos son los nuevos beneficios en el Claro Arena con esta tarjeta

Lo más leído

1.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

2.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

3.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

4.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

5.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Joven embarazada permanece en riesgo vital tras ataque armado en La Florida: investigan posible venganza familiar
Chile

Joven embarazada permanece en riesgo vital tras ataque armado en La Florida: investigan posible venganza familiar

Mujer muere atropellada en Autopista Costanera Norte tras cruzar baranda

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada
Negocios

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada

Matías Acevedo: “Hoy el mercado no le cree a las proyecciones de Hacienda”

Amazon Web Services explica su apuesta por Chile

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
El Deportivo

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

NEOM Stadium, el gigante de 350 metros y múltiples pisos que vuelve a abrir el debate sobre el Mundial en Arabia Saudita

Con Chile como uno de los clasificados: revisa las selecciones que están en los octavos de final del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Aumentan a más de 67.100 los palestinos muertos por el ataque de Israel contra la Franja de Gaza
Mundo

Aumentan a más de 67.100 los palestinos muertos por el ataque de Israel contra la Franja de Gaza

Israel niega que sus fuerzas de seguridad hayan ejercido maltrato a los miembros de la Flotilla

República Checa: partido del multimillonario Andrej Babis gana las elecciones parlamentarias

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia