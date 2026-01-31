Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

La empresa de centro comerciales Parque Arauco, vinculada a la familia Said, anunció la adquisición del 100% de las acciones de la desarrolladora del próximo centro comercial Parque Chicureo, en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.

La venta fue realizada por el Fondo de Inversión Link - Parque Chicureo, vinculado a EBCO Desarrollo y Ventas, EuroAmerica, Penta Vida y Link Capital Partners. En total, la adquisición se concretó por un valor activo de UF 2,3 millones (alrededor de 106 millones de dólares).

A través de un comunicado, desde Parque Arauco informaron que el centro comercial iniciaría sus operaciones durante el segundo semestre de 2026 y operaría bajo la marca Arauco Chicureo.

“La adquisición de Parque Chicureo refuerza nuestra presencia en la zona norte de Santiago, en una comuna de demostrado potencial de desarrollo urbano. Este activo será un proyecto relevante para la comunidad de Colina, con una oferta comercial, gastronómica y de servicios encabezada por marcas ampliamente reconocidas, permitiéndonos seguir creciendo de manera responsable a través de un activo de gran calidad, generando valor de largo plazo para nuestros accionistas”, resaltó sobre la adquisición el gerente general de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant.

El recinto tendrá una superficie comercial de aproximadamente 40.000 m² en más de 100 locales.

En 2026 debería abrir una tienda de Homecenter Sodimac y un supermercado Líder. Para el año siguiente, se espera que se integren además una serie de tiendas menores, patio de comidas, gimnasios y espacios destinados a recintos médicos.