SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    El centro comercial, desarrollado por Ebco Desarrollo y Ventas, debería iniciar sus operaciones durante el segundo semestre de 2026 y operaría bajo la marca Arauco Chicureo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina Parque Arauco

    La empresa de centro comerciales Parque Arauco, vinculada a la familia Said, anunció la adquisición del 100% de las acciones de la desarrolladora del próximo centro comercial Parque Chicureo, en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.

    La venta fue realizada por el Fondo de Inversión Link - Parque Chicureo, vinculado a EBCO Desarrollo y Ventas, EuroAmerica, Penta Vida y Link Capital Partners. En total, la adquisición se concretó por un valor activo de UF 2,3 millones (alrededor de 106 millones de dólares).

    A través de un comunicado, desde Parque Arauco informaron que el centro comercial iniciaría sus operaciones durante el segundo semestre de 2026 y operaría bajo la marca Arauco Chicureo.

    “La adquisición de Parque Chicureo refuerza nuestra presencia en la zona norte de Santiago, en una comuna de demostrado potencial de desarrollo urbano. Este activo será un proyecto relevante para la comunidad de Colina, con una oferta comercial, gastronómica y de servicios encabezada por marcas ampliamente reconocidas, permitiéndonos seguir creciendo de manera responsable a través de un activo de gran calidad, generando valor de largo plazo para nuestros accionistas”, resaltó sobre la adquisición el gerente general de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant.

    El recinto tendrá una superficie comercial de aproximadamente 40.000 m² en más de 100 locales.

    En 2026 debería abrir una tienda de Homecenter Sodimac y un supermercado Líder. Para el año siguiente, se espera que se integren además una serie de tiendas menores, patio de comidas, gimnasios y espacios destinados a recintos médicos.

    Lee también:

    Más sobre:ColinaParque AraucoParque ChicureoEBCOAdquisición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Huechuraba inicia construcción de nueva subcomisaría: proyecto reduciría tiempos de respuesta a emergencias

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Gobierno completa catastro FIBE y entrega más de 4.300 Bonos de Recuperación por incendios en Ñuble y Biobío

    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    Cordero sobre “Capitán Yáber femenino” en el que permanece Vivanco: “Es difícil creer que está con una situación de privilegio ahí”

    Lo más leído

    1.
    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    2.
    Raúl Alcaíno declara contra ex gerente de su empresa de factoring: “Traicionó la confianza de los amigos y del directorio”

    Raúl Alcaíno declara contra ex gerente de su empresa de factoring: “Traicionó la confianza de los amigos y del directorio”

    3.
    Hacienda reconoce un déficit fiscal mucho mayor al previsto y anuncia ajuste de gastos

    Hacienda reconoce un déficit fiscal mucho mayor al previsto y anuncia ajuste de gastos

    4.
    La frenética bitácora en Chile de Brandon Judd para blindar la inversión estadounidense

    La frenética bitácora en Chile de Brandon Judd para blindar la inversión estadounidense

    5.
    La promesa de Jorge Quiroz de desregular el suelo genera debate en la academia y expectación en la industria

    La promesa de Jorge Quiroz de desregular el suelo genera debate en la academia y expectación en la industria

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Barcelona en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Huechuraba inicia construcción de nueva subcomisaría: proyecto reduciría tiempos de respuesta a emergencias
    Chile

    Huechuraba inicia construcción de nueva subcomisaría: proyecto reduciría tiempos de respuesta a emergencias

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Gobierno completa catastro FIBE y entrega más de 4.300 Bonos de Recuperación por incendios en Ñuble y Biobío

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina
    Negocios

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    Natura saca cuentas alegres de la expansión de su red de tiendas: “Chile tenía vocación de ser un laboratorio global”

    La frenética bitácora en Chile de Brandon Judd para blindar la inversión estadounidense

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta
    Tendencias

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    En vivo: Colo Colo debuta en la Liga de Primera 2026 visitando a Deportes Limache
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo debuta en la Liga de Primera 2026 visitando a Deportes Limache

    Juan Martín Lucero se defiende tras su expulsión en el debut de la U: “Apelaremos para ver si se puede quitar”

    Johnny Herrera tras los graves incidentes en el Estadio Nacional: “Se tiene que castigar con todo el peso de la ley”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes
    Cultura y entretención

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    La fiesta del “Puma” Rodríguez, el triunfo de Claudio Michaux y la euforia por Joe Vasconcellos: la primera noche del Festival de Las Condes

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires
    Mundo

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?