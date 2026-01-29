Parque Arauco mejora sus ganancias al cierre del 2025 impulsado por nuevos activos y alta ocupación

La empresa de centros comerciales ligado a la familia Said, Parque Arauco, informó una mejora en sus resultados financieros al cierre del 2025. La compañía logró un alza de ganancias de un 24%, pasando de $120.571 millones (US$133 millones) en el 2024, a $149.973 millones (US$165 millones).

A su vez, los ingresos de Parque Arauco también se expandieron, al pasar de $316.776 millones (US$349 millones) en 2024, a $383.793 millones (US$423 millones). Esto significó un incremento de 21,2% al finalizar diciembre.

Al respecto, la firma dijo: “Los robustos resultados se explican por una tasa de ocupación de los activos de la compañía que se mantuvo en niveles históricamente altos , alcanzando la cifra de 95,7%, a lo que se añade el incremento de 16,4% en la venta anual de los locatarios y el positivo efecto de inversiones importantes durante el año, como fue la expansión en Parque Arauco Kennedy en Chile, MegaPlaza Independencia y MegaPlaza Ica en Perú, y las adquisiciones de Open Plaza Kennedy en Chile y Minka en Perú“ .

Al hacer un zoom en la venta de locatarios, Parque Arauco detalló que en Chile estas aumentaron casi un 16% en el año. En la última parte del año, fueron Parque Arauco Kennedy, los outlets y Arauco Quilicura los que tuvieron los mayores crecimientos. La firma aseguró que “el mayor flujo de turistas sigue siendo un factor incidente en las ventas de los principales activos, aunque el dinamismo de la compra local sigue siendo determinante. A su vez, la habilitación de nuevos espacios tanto en Parque Arauco y Quilicura sumado a los cambios en el mix comercial han tenido un efecto positivo“.

En Perú el crecimiento de la venta de locatarios fue de 18,1%, impulsado por la incorporación de los centros comerciales Parque La Molina y Minka al portafolio. En Colombia fue de 15,1% destacando Titán Plaza y Parque Alegra con crecimientos superiores al 19%.

“El año 2025 fue relevante en crecimiento inorgánico y en la expansión de algunos de nuestros activos principales, desarrollo que ha avanzado junto a diferentes avances en experiencia de cliente, innovación y sostenibilidad, lo que es reflejo del buen momento de la compañía y que se traduce en una alta generación de valor para nuestros accionistas”, señaló Francisco Moyano, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco.

El ebitda de Parque Arauco (ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, una medida del flujo de caja operacional), subió un 19,5% hasta los $272.233 millones (US$300 millones).