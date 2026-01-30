SUSCRÍBETE POR $1100
    Pulso

    Empresas distribuidoras de gas reportaron una baja en sus ganancias en 2025

    Naturgy (controladora de Metrogas) reportó una caída de 33% en sus ganancias, mientras Gasco informó de una merma de 18%. Por su parte, Metrogas anotó una baja de 55%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    20.9.2007 Paula Farias

    Una baja en las ganancias reportaron las compañías distribuidoras y comercializadoras de gas natural y licuado.

    Naturgy Gas Natural Chile, filial de la española Naturgy Energy Group, reportó para el 2025 un Ebitda consolidado de $329.320 millones, equivalente a una baja interanual de 27,1%.

    Según su análisis razonado, la baja se debió “principalmente por la actualización de la provisión del juicio con Transportadora Gas del Norte S.A. (“TGN”) en la filial Metrogas realizada en el primer semestre de 2024 y por el menor resultado en el sector de comercialización, mayormente influenciado por las menores ventas a terceros no relacionados, debido a los menores precios del mercado energético internacional"

    Las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora ascendieron a $146.974 millones. Esto implicó una caída de 33,1%.

    En tanto, el resultado de explotación alcanzó a $261.089 millones, lo que representa una disminución de 32,8% respecto del mismo periodo de 2024.

    Por su parte, Gasco informó que reportó un Ebitda de $ 89.487 millones en 2025, 5% superior al obtenido en el ejercicio anterior.

    La compañía detalló que el incrementó “se ve influenciado por un aumento del Ebitda en el sector Soluciones Energéticas Chile, principalmente por mayor generación de energía eléctrica en base a GL e incremento de Ebitda por recuperación de margen de comercialización, además de aumento de Ebitda del sector Soluciones Energéticas Negocio Internacional, principalmente por el incremento de sus ventas físicas de gas licuado”.

    La utilidad del 2025 llegó a $ 17.977 millones, una merma de 18% respecto al igual periodo del ejercicio previo.

    “Lo anterior, principalmente por mayores costos financieros e incremento de las otras pérdidas, compensado parcialmente por un menor gasto por impuesto a las ganancias y menor pérdida por resultado por unidades de reajuste, manteniendo estable el resultado de explotación” dijo en su análisis razonado.

    A diciembre de 2025, los ingresos ascendieron a $ 619.269 millones, 6% superior a los obtenidos en el ejercicio 2024. La firma detalló que la subida se explicó “por mayores ventas físicas de gas licuado en el mercado de Colombia, además del incremento de los ingresos en la subsidiaria Innovación Energía por mayor generación de energía eléctrica, respecto al ejercicio anterior”.

    En el caso de Metrogas - controlada en Naturgy Chile Gas Natural con un 60,17%, y por Empresas Copec con un 39,83%- reportó que en 2025 logró un Ebitda de $179.933 millones, cifra inferior en 34% comparando los obtenidos al 31 de diciembre de 2024.

    Con esto, la última línea llegó a $100.239 millones para el ejercicio pasado, que significó una baja año contra año de 55%.

    En su análisis razonado, la compañía explicó que la baja se debió “principalmente por el mayor resultado en 2024 por la reversa parcial de la provisión de TGN en 2024, realizada el primer semestre de dicho año, compensado parcialmente por el efecto del acuerdo que puso término a los juicios con dicha empresa, que generó una utilidad en el estado de resultados de US$20 millones antes de impuestos, registrado en el primer semestre de 2025″.

    Para el cierre del ejercicio, los ingresos totales alcanzaron los $652.420 millones, un 1% inferior respecto a lo obtenido en el mismo periodo del año 2024, mientras que las ventas físicas al cierre de diciembre de 2025 alcanzaron a 889 millones de m3, una caída de 4,3%.

