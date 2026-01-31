SUSCRÍBETE POR $1100
    Quiroz por déficit fiscal mayor al previsto por Hacienda: “Viene a confirmar que estamos en una emergencia económica”

    “No es normal que un país como Chile gaste más de lo que gana, en una magnitud de 10.000 millones de dólares, cifra que equivale aproximadamente a 2 veces el Banco Estado", aseveró.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El futuro ministro de Hacienda Jorge Quiroz.

    El próximo ministro de Hacienda de José Antonio Kast, el economista Jorge Quiroz, criticó duramente la gestión gubernamental, luego de que el viernes se diera a conocer que el déficit fiscal efectivo terminó siendo de 2,8% del PIB, muy por sobre el 2% esperado por Hacienda.

    Rodeado de miembros de la oficina del presidente electo (OPE), entre ellos, el senador Rojo Edwards y el futuro ministro Segpres de Kast, el senador José García, Quiroz aseveró: “Hemos considerado que esta cifra es alarmante, es grave y por lo mismo se ha convocado al comité político en la mañana de hoy”.

    A la citada instancia asistieron, además de Quiroz y García, los futuros secretarios de Estado Claudio Alvarado (Interior) y Mara Sedini (Segegob), que se unieron de manera telemática. “¿Por qué esta cifra es preocupante? Porque viene a confirmar una cruda realidad, que estamos en una emergencia económica y que lo que está ocurriendo no es normal“, afirmó.

    “No es normal que un país como Chile gaste más de lo que gana, en una magnitud de 10.000 millones de dólares, cifra que equivale aproximadamente a 2 veces el Banco Estado (...) No es normal que eso ocurra en un año en que el precio del cobre fue 4,5 dólares la libra, uno de los precios más altos en los últimos 15 años. No es normal que eso ocurra cuando la tributación de la gran minería del cobre subió 47%“, añadió.

    Y luego, en alusión a las proyecciones de Hacienda, apuntó: “No es normal que se haya errado en las proyecciones de déficit en más de 6.000 millones de dólares, porque este presupuesto cuya ejecución final acabamos de conocer, fue aprobado en el 2024 y la Dirección de Presupuestos dijo que el déficit iba a ser 1%, por lo tanto el error es de 6.000 millones de dólares”.

    “Esto viene a confirmar lamentablemente una tendencia que es alarmante en las finanzas públicas y a la cual debemos poner coto”, sostuvo. Sumado a ello, comprometió “un plan detallado, integral, serio, que logre devolverle al país la disciplina fiscal y el prestigio”, que asegure que “las reales necesidades estén siempre atendidas, incluyendo desde luego las necesidades que emergen de la tragedia del incendio en Ñuble y Concepción”.

    “Estamos tranquilos a pesar de la gravedad de los números”, aseguró.

    Junto con reafirmar que ejecutarán un recorte fiscal de 6 mil millones de dólares -una de las promesas de campaña de Kast- el economista criticó que la Dipres haya fallado en sus proyecciones de ingresos en los últimos tres años y si bien reconoció que eso se debe investigar, enfatizó que “lo principal es no haber reaccionado, porque ya en la operación renta de este año la mayoría de los analistas indicó que era muy difícil lograr la meta, o sea, ya en ese minuto debieron haberse tomado medidas para ajustar el gasto y el Gobierno siguió gastando”.

    En cuanto a la reducción que comprometió la actual administración, de 800 millones de dólares, Quiroz sostuvo: “No estamos para a última hora improvisar. Esto hay que abordarlo integralmente. Las diferencias son 10.000 millones de dólares, no estamos para improvisar un recorte de 800, el gobierno desde luego tiene todavía 40 días así que podrá tomar las medidas que estime, pero nosotros estamos por mirar esto a fondo de modo integral”.

    Por otro lado, Quiroz se mostró en desacuerdo con una de las cifras que el gobierno resaltó ayer, referente a que la deuda pública se mantuvo estable por primera vez en 18 años. “Eso no es cierto, la deuda bruta siguió creciendo, hoy día tenemos en el orden de 15.000 millones de dólares más que el año pasado”, rebatió.

