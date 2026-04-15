Ministro Arrau defiende amplitud de ley miscelánea: “Hay que arreglar todo esto para que haya empleo”

El ministro Obras Públicas, Martín Arrau, respondió a los cuestionamientos que han surgido a la ley miscelánea que será presentada por el Presidente José Antonio Kast, señalando que es necesaria para que haya empleo.

En conversación con Radio Pauta, el secretario de Estado fue consultado sobre las críticas que han surgido frente a la amplitud de la ley, lo que no permitiría discutir los diferentes temas en profundidad.

“Es una batería de propuestas que tocan diferentes ámbitos de las leyes, reglamentos, en fin. Pero si uno mira el conjunto, tiene una lógica muy potente en dinamizar la economía y generar empleo”, señaló Arrau, agregando que “al final esa es la mejor política pública. La mejor política social es que haya empleo”.

De acuerdo a lo que agregó el ministro “no es una ley tan extensa (...). Sí, es una ley que toca diferentes aspectos porque cuando no generamos empleo en este país, los problemas son de permisología, de impuestos y de muchas otras cosas. Entonces hay que arreglar todo esto para que haya empleo”.

Respecto a su cartera, Arrau señaló que “es deprimente cuando uno revisa las demoras y los costos de los permisos que hemos tenido”, agregando que “el Ministerio de Obras Públicas hoy día tiene un paquete muy contundente de proyectos. Estimamos que podemos contribuir con sobre 100.000 puestos de trabajo adicionales si logramos activar estos proyectos que están más o menos paralizados”.

“Esto va a tomar varios años, por supuesto, pero son cifras muy relevantes para la economía”, enfatizó.

En la misma línea, se refirió a las solicitudes respecto a quienes piden que se congele el precio del TAG, apuntando que "hoy día estamos evaluándolo, conversando, viendo las posibilidades, pero es caso a caso, con mucha responsabilidad".

“Lo peor que puede pasar acá es un populismo tarifario, como pasó en Energía, quizás, o en otras cuentas, donde se congelan tarifas y después alguien paga la cuenta. La cuenta no la puede pagar la infraestructura pública, no la puede pagar el mecanismo que tenemos que fortalecer”, sostuvo.

Zanja fronteriza

En la ocasión, el ministro Arrau también abordó la zanja que se está construyendo en la zona fronteriza señalando que no está orientado en detener el flujo de personas, y que “puede servir también, desincentivar, pero está orientado al paso de vehículos”.

El ministro además destacó que “es una medida muy costo-eficiente, una medida muy barata. Es la excavadora, hoy día la hemos hecho con maquinaria de vialidad, llevamos un mes, hay tres excavadoras trabajando en la zona norte, o cuatro, un bulldozer, dos niveladoras y funciona”.

De igual forma, frente al intento de taparla por parte de dos ciudadanos bolivianos, el ministro sostuvo que “no es la primera vez que la borran, digamos. Es la batalla de esto. Y está sirviendo. Y estamos apretando al tráfico, a los traficantes y a los contrabandistas. Y es una vía bastante barata. Entonces, vamos a seguir en esto.