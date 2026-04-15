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    Robots en el campo de batalla: Una posición rusa fue capturada por sistemas no tripulados ucranianos

    “El futuro ya está aquí y Ucrania lo está creando”, dijo el mandatario Volodymyr Zelensky, quien indicó que diversos vehículos aéreos no tripulados y drones ucranianos han completado más de 22.000 misiones en el frente en tres meses.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Drones Ucranianos. Foto: Telegram

    Por primera vez en la guerra de Rusia contra Ucrania, una posición rusa en el campo de batalla fue capturada exclusivamente mediante sistemas robóticos terrestres (SRT) y drones. Así lo dio a conocer el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante un discurso de felicitación a los trabajadores de la industria de defensa con motivo de su día profesional.

    “El futuro ya está aquí, y Ucrania lo está creando”, dijo Zelensky en un video en el que describió los logros del país en el desarrollo de sistemas robóticos terrestres.

    “Por primera vez en la guerra, una posición enemiga fue capturada completamente por sistemas robóticos terrestres y drones, sin infantería. Un robot entró en las zonas más peligrosas en lugar de un soldado y tomó las posiciones”, indicó en el video.

    “Los ocupantes se rindieron y esta operación se completó sin participación de infantería y sin bajas de nuestro lado”, añadió.

    Drones Ucranianos. Foto: Telegram

    “Las capacidades de la industria de defensa de Ucrania ascienden a millones de drones FPV al año; estos son nuestros misiles de largo alcance, nuestros interceptores y millones de proyectiles. Ucrania cuenta con sus propios misiles de largo alcance. Y no solo prototipos, sino una fuerza real que ya está operativa. ‘Flamingo’ y ‘Ruta’, ‘Peklo’ y ‘Neptune’, ‘Palyanytsia’, ‘Vilha’: ya podemos estar orgullosos de todo esto, pero sin duda no nos detendremos ahí”, afirmó el mandatario.

    Zelensky aseguró que estos son solo los primeros pasos de Ucrania y prometió que la industria seguirá desarrollándose.

    “El enemigo lo sentirá. Todos pueden ver el alcance histórico de nuestros drones: 1.750 kilómetros desde nuestra frontera. Y habrá más. No se trata de récords, sino de una justicia que encontrará al mal en cualquier parte del mundo, y nuestros drones Sichen, Liutyi, Morok, Bars, Obriy y FP son prueba de ello”, declaró.

    Por otro lado, Zelensky sostuvo que diversos vehículos aéreos no tripulados y drones ucranianos han completado más de 22.000 misiones en el frente en tres meses. 

    “En otras palabras, se han salvado más de 22.000 vidas: un robot, en lugar de un soldado, se adentró en las zonas más peligrosas. Esto demuestra la eficacia de la alta tecnología para proteger lo más valioso: la vida humana”, indicó.

    Por otro lado, señaló que Ucrania tiene “objetivamente la experiencia más reciente del mundo” en garantizar la seguridad marítima. 

    Zelensky junto a drones ucranianos. Foto: Telegram

    “Nadie más ha llevado a cabo tareas como las de los ucranianos en el mar Negro. Cuando hablan de seguridad en el estrecho de Ormuz, a menudo lo hacen en teoría. Quienes los dirigen no han realizado operaciones similares. Los ucranianos sí. Hemos combatido flotas enemigas, ataques aéreos y minas navales; lo hemos vivido todo. Y si nuestros socios nos ofrecen la misma cooperación, Ucrania puede ayudar”,destacó.

    Zelensky destacó que “en cuatro años, Ucrania ha construido una nueva industria de defensa. A gran escala, eficaz e impresionante en todos los sentidos”.

    Los robots se han comenzado a usar para distintas labores. Por ejemplo, los soldados ucranianos utilizaron uno para extinguir un incendio que arrasaba un barrio residencial tras otro ataque ruso contra civiles.

    Según dio a conocer el diario Kyiv Independent, tras descubrir balones de gas en el lugar del incendio en Kramatorsk, en la región de Donetsk, miembros de la 12ª Brigada de Operaciones Especiales “Azov” desplegaron un vehículo terrestre no tripulado (UGV) Zmiy para evitar poner a los soldados en mayor riesgo.

    Drones ucranianos Foto: Telegram

    El robot, indicó el diario, logró sofocar el fuego e impedir su propagación, mientras los soldados se mantenían a una distancia segura, según informó la brigada en redes sociales.

    “Existía la amenaza de bombardeos repetidos y luego de drones FPV; en esos momentos nos refugiábamos. Cuando la situación se volvió segura, continuamos trabajando”, declaró al periódico el comandante del pelotón de bomberos de la brigada, con el indicativo “Berdyansk”.

    Kramatorsk es blanco de los incesantes ataques rusos, especialmente contra zonas civiles. Estos ataques suelen provocar incendios que arrasan viviendas y negocios.

    RoverTech, la empresa ucraniana de tecnología de defensa que produce el vehículo terrestre no tripulado Zmiy (que se traduce como Serpiente), entregó robots de extinción de incendios a los servicios de emergencia de las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk a principios de marzo.

    Estos robots pueden desplegarse en lugares de difícil acceso, transportar equipos y servir como plataforma para los grupos de respuesta a emergencias.

    Drones ucranianos. Foto: Telegram

    “La plataforma robótica está equipada con un módulo de extinción de incendios a distancia, lo que permite operar en zonas con riesgo de bombardeos repetidos o detonaciones de municiones”, escribió la empresa en su sitio web, citado por Kyiv Independent.

    Según RoverTech, el Zmiy puede operarse a una distancia de hasta 3.000 metros y remolcar hasta 700 kilogramos de carga.

    El mercado de tecnología de defensa de Ucrania era considerado arcaico y con escaso financiamiento antes de 2022. Pero este año ha sido valorado en 6.800 millones de dólares por la Escuela de Economía de Kiev (KSE), aproximadamente seis veces más que en 2021, indicó el Kyiv Independent.

    Algunas estimaciones sitúan el número actual de empresas privadas de defensa en hasta 1.200 -más del doble de las cifras de 2023- con capacidad para producir armas por un valor de 50.000 millones de dólares.

    Ucrania produjo alrededor de 4,5 millones de drones el año pasado -frente a los 300.000 previstos para 2023-, la mayoría de ellos pequeños drones de visión en primera persona (FPV). Mientras, Estados Unidos, con el Ejército más rico del mundo, planea producir tan solo 300.000 drones pequeños en dos años, sostuvo el periódico.

    Tras haber dependido en gran medida de sus socios extranjeros para el suministro de armamento, las empresas ucranianas representaron el 82% de los proveedores del Ejército el año pasado -un salto enorme respecto al 46% de 2024-, suministrando más de la mitad de las armas del Ejército.

    Más sobre:Guerra en UcraniaUcraniadronesrobotsRusiaVladimir PutinVolodymyr ZelenskyMundo

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