Schalper (RN) afirma que Plan de Reconstrucción Nacional de Kast está siendo “acotado” tras negociaciones con el gobierno

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, defendió este martes el respaldo de su bancada al Plan de Reconstrucción Nacional que presentará el gobierno, y aseguró que la iniciativa fue acotada tras las negociaciones con el Ejecutivo.

En entrevista con CNN Chile, el parlamentario -jefe de bancada de RN en la Cámara de Diputados- explicó que la decisión se adoptó luego de una serie de reuniones con ministros de gobierno, quienes se mostraron disponibles para recoger las propuestas del partido.

El pronunciamiento se produce después de que la bancada anunciara durante la jornada su apoyo al proyecto del Presidente José Antonio Kast, pese a que previamente habían insistido en dividir las materias a discutir.

Más temprano, la vicepresidenta de la colectividad, la diputada Ximena Ossandón, había reiterado que buscarían “parcelar” la iniciativa legal.

Frente a ello, Schalper sostuvo que “hemos sido la primera bancada oficialista en acordar apoyar al Presidente Kast en el proyecto de reconstrucción y apoyarlo en términos tales, de que él pueda presentar el proyecto como un paquete unitario, que se pueda discutir, idealmente, en una comisión”.

Proyecto “acotado” tras negociaciones

En esa línea, el legislador detalló que, tras reunirse con el ministro del Interior, Claudio Alvarado; de Hacienda, Jorge Quiroz; y de la Secretaría General de la Presidencia, José García, “podemos decir con mucha satisfacción que hemos encontrado mucha recepción y que, por lo tanto, el proyecto se ha ido acotando”.

“En nuestra opinión, ese proyecto acotado, que pone el foco en reactivación económica y en el desarrollo social de las personas, debiéramos impulsarlo de la manera más pronta posible, para que ojalá, antes de que termine el mes de junio, es decir, que el Presidente Kast pueda en su cuenta pública pueda contar los pormenores de eso aprobado en la Cámara de Diputado”, agregó.

“Esa va a ser nuestra disposición, cooperarle al Presidente Kast que eso salga adelante”, complementó.

Consultado por las diferencias internas, Schalper desdramatizó los dichos de Ossandón y explicó que el respaldo se consolidó tras las conversaciones con el Ejecutivo, a quienes además hicieron llegar -el pasado viernes- un documento con propuestas orientadas al apoyo de las pymes y la clase media.

Menos de 40 medidas

Según había informado previamente el gobierno, el proyecto -que será presentado este miércoles en cadena nacional, la primera del Mandatario- contemplaba más de 40 medidas. Sin embargo, de acuerdo con Schalper, ese número se redujo.

Requerido sobre el alcance de este ajuste, el diputado indicó que ya no serán más de 40 puntos y que “se restringe, efectivamente”.

No obstante, evitó precisar qué medidas fueron excluidas, señalando que “la pregunta es cómo acotamos aquello que tiene que ver con reactivación económica y con desarrollo social”.

“Particularmente cómo vamos encontrando estos dos desafíos, este desafío de mejorar la competitividad tributaria del país de manera de poder reactivar la economía y al mismo tiempo poner el foco en que haya un apoyo directo y especialmente dedicado a la clase media vulnerable, a las pymes y en particular también a los sectores vulnerables del país”, planteó.

Críticas a la oposición y foco en ayudas

En materia económica, Schalper acusó a la oposición -especialmente al Partido Comunista y al Frente Amplio- de “querer rechazar venga como venga” el proyecto. Aun así, afirmó que existe apertura del Ejecutivo para ajustes.

“Si hay que reflexionar sobre gradualidad, si hay que reflexionar sobre compensaciones, tanto el ministro García como el ministro Alvarado, como el ministro Quiroz, están plenamente disponibles”, sostuvo.

Respecto de eventuales medidas específicas, el parlamentario evitó adelantar contenidos, a la espera del anuncio presidencial, aunque deslizó que podría haber iniciativas orientadas a mitigar el alza de los combustibles.

Consultado por la posibilidad de incluir restricciones a la gratuidad universitaria para mayores de 30 años, Schalper señaló que “yo confío que este proyecto se acote, como le digo, a la competitividad tributaria y a aquellas cosas que nos permitan desarrollo económico y desarrollo social”.

Búsqueda de acuerdos

Finalmente, el diputado indicó que el objetivo será abrir un espacio de diálogo político para viabilizar la iniciativa.

“Por lo mismo, nosotros lo que vamos a hacer es presentar un proyecto y desde ahí empezar un diálogo sincero con aquellos que quieren dialogar y construir un proyecto que alcance los votos necesarios para ser aprobado”, afirmó.

Asimismo, agregó que desde RN “estamos estudiando con mucha atención los distintos planteamientos que nos han hecho llegar” desde la bancada del Partido de la Gente y del excandidato presidencial Franco Parisi.