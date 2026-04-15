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    Irán asegura que los intercambios de mensajes con Estados Unidos continúan a través de Pakistán

    Desde el Gobeirno de Irán apuntaron que "desde el domingo se han intercambiado numerosos mensajes a través de Pakistán".

    Por 
    Europa Press
    Sha Dati

    El Gobierno de Irán ha resaltado este miércoles que los intercambios de mensajes con Estados Unidos continúan a través de la mediación de Pakistán, tras el fracaso de las conversaciones mantenidas el sábado en Islamabad para intentar alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    “Pakistán es el único canal para el intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha afirmado que “el proceso sigue a través de este canal”, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

    Así, ha resaltado que “desde el domingo se han intercambiado numerosos mensajes a través de Pakistán” y ha desvelado que está previsto que este mismo miércoles las autoridades iraníes se reúnan con “una delegación paquistaní” para “discutir en detalle los puntos de vista” de Teherán e Islamabad sobre este proceso.

    Baqaei ha apuntado sin embargo que por ahora no se ha fijado una fecha para un posible segundo encuentro y ha recordado que “en las últimas negociaciones, la otra parte -en referencia a Estados Unidos- presentó unas posturas que consideramos poco razonables y poco realistas”. “No es un asunto nuevo y son conscientes de nuestras posiciones en negociaciones previas, centradas principalmente en el asunto nuclear”, ha sostenido.

    “Uno de los asuntos que la parte estadounidense sigue enfatizando es el tema nuclear, que es algo unilateral inaceptable para Irán y que debe seguir siendo discutido”, ha manifestado, en referencia al que sigue siendo uno de los principales puntos de discrepancia entre ambos países de cara a un acuerdo.

    Estados Unidos ha reclamado a Irán una suspensión durante 20 años de sus trabajos de enriquecimiento de uranio de cara a lograr un acuerdo de paz, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de las conversaciones. El propio Baqaei ha reiterado este martes que Teherán está abierto a negociar “el nivel y tipo de enriquecimiento” de uranio, si bien ha subrayado que no renunciará a contar con un programa nuclear, que es parte de “sus derechos inalienables”.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, apuntó el martes a la posibilidad de una segunda ronda de reuniones “en dos días”, mientras que un portavoz de la Casa Blanca ha indicado en declaraciones a Europa Press que la posibilidad de “conversaciones futuras” con Irán “está siendo discutida”, si bien ha recalcado que “por ahora no hay nada en agenda”.

    Más sobre:IránEstados UnidosPakistánGuerra

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