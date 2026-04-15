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    Producción de cobre de Antofagasta Minerals cae 8% el primer trimestre por menores leyes

    En el periodo, Los Pelambres disminuyó su producción del metal 5% y Centinela 12%. La minera mantiene sus estimaciones de producción para este año, entre 650 mil y 700 mil toneladas de cobre.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Yacimiento Minera Los Pelambres de sulfuro ubicado en la región de Coquimbo, Chile, aproximadamente a 240 kilómetros al norte de Santiago, donde se produce concentrado de cobre y concentrado de molibdeno, mediante un proceso de molienda y flotación. Campaña fotográfica realizada para Antofagasta Minerals en enero de 2023. Fotografía Roberto Candia para Antofagasta Minerals (AMSA) Roberto Candia

    El brazo minero del Grupo Luksic vio una disminución en su producción de cobre durante el primer cuarto de año.

    Antofagasta Minerals reportó 143 mil toneladas de cobre en el periodo, lo que se compara negativamente con las 157 mil toneladas del primer trimestre de 2025. La caída entre los trimestres es de 8%.

    La baja se debió “a la disminución de los índices de procesamiento y a la reducción de las leyes de cobre, en consonancia con el plan de explotación de las dos plantas de concentración del grupo: Los Pelambres y Centinela concentrados”, según detalló la compañía.

    Producción / mil toneladas20262025
    Cobre143155
    Oro4743
    Molibdeno33

    En particular, la producción de Los Pelambres presentó una caída de 5% frente al mismo trimestre del año pasado, elaborando 66 mil toneladas de cobre. Esto debido a paradas de planta y a menor ley del mineral.

    Centinela también fue a la baja, produciendo 12% menos a nivel interanual. La faena produjo este trimestre un total de 49 mil toneladas de cobre, cuando el mismo trimestre del año pasado elaboraron 56 mil toneladas. Antofagasta Minerals explica que la baja se debe a una menor producción de cátodos en Centinela, explicado por menores leyes.

    Producción de cobre por mina20262025
    Los Pelambres66.369.9
    Centinela48.755.6
    Antucoya19.620.2
    Zaldivar8.39.8

    Antofagasta Minerals mantuvo el guidance de producción de cobre para el año, situada entre 650 mil y 700 mil toneladas del metal. La minera prevé que los precios del combustible vuelvan a los niveles del comienzo del año durante el segundo trimestre.

    El CEO de la minera, Iván Arriagada, valoró el periodo: “nos complace informar de otro trimestre con un sólido rendimiento en cuanto a costes en efectivo (…) a medida que avanza el año, esperamos que la producción de cobre aumente trimestre a trimestre, respaldada por mayores tasas de procesamiento de mineral y una mejora en las leyes en Los Pelambres, en línea con el plan minero”.

    El ejecutivo deslizó que hasta la fecha no han tenido interrupciones en el suministro. “El precio del cobre sigue siendo favorable en 2026, y los fundamentales a medio plazo para el cobre son convincentes, respaldados por factores estructurales que impulsan la demanda y una oferta limitada”.

    Más sobre:Antofagasta MineralsProducción de cobreMineríaPrimer trimestre de 2026

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