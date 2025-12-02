Del Nacional al Santa Laura: la trastienda de la reprogramación que desató un conflicto entre la U, el Mindep y el IND

El cambio de escenario del duelo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido desató una contienda con múltiples flancos. No solo provocó la furia en los azules, sino que también produjo una serie de enfrentamientos entre instituciones, con el IND, la Delegación Presidencial y el Ministerio del Deporte como protagonistas.

La U tiene un duelo crucial por delante. Los estudiantiles se medirán ante el flamante campeón, en un partido que son más que simples tres puntos. Mientras es clave para la pelea por el Chile 2 y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, también está el récord del Ballet Azul en juego. El histórico equipo universitario logró 16 triunfos al hilo por el Campeonato Nacional, entre 1963 y 1964, marca que podría ser superada por los piratas. Los coquimbanos buscan agrandar aún más su histórica campaña que terminó con su primera estrella.

Es por esa razón que los azules esperaban tener un escenario ideal para el crucial enfrentamiento: Estadio Nacional, 20 horas y aforo completo de 45 mil espectadores para recibir al monarca del fútbol chileno, este martes 2 de diciembre. Sin embargo, esto no fue posible por una entrampada trama logística a nivel institucional.

La U esperaba recibir a Coquimbo con un Estadio Nacional repleto. Foto: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Acuerdos previos

Universidad de Chile comenzó con las tratativas para albergar el duelo en el Coloso de Ñuñoa, pese a que habían una serie de complicaciones por delante. Uno de ellos tiene que ver con la realización del cierre de la Teletón, durante el sábado 29 de noviembre.

La organización del evento benéfico tenía acordado la utilización del estadio hasta el 3 de diciembre, a través de un contrato firmado hace cerca de un año. Pese a esto, en la U llegaron a un acuerdo que les permitiera tomar el estadio a eso del mediodía del lunes 1. Sería el club el que tomaría el control para terminar de desmontar y desarmar el escenario. De hecho, quedaría una pequeña estructura (de menos de 2 metros) cercana a una de las galerías, la que no iba a afectar la visual del público de dicho sector.

Los azules también llegaron a un acuerdo con Israel Castro, director del Instituto Nacional del Deporte (IND), para la entrega del recinto. Las reuniones se extendieron con la Teletón y la Delegación Presidencial Metropolitana. El acuerdo era un hecho, pero el Ministerio del Deporte frenó todo. De hecho, es por ello que nunca salieron a la venta las entradas para el cotejo hasta que se terminó por confirmar su realización en el Santa Laura.

En la U sacaron un potente comunicado para cuestionar la decisión, dando a entender que un organismo no mencionado impidió el partido: “Agradecemos al IND, la Delegación Presidencial Metropolitana y a la Teletón por las reuniones y los esfuerzos hechos para cumplir con todos los requisitos (…) Nos cuesta entender la decisión de la autoridad, que no es el IND ni la Delegación Presidencial Metropolitana, que negó el uso del Estadio Nacional”, indicaron a través de sus plataformas.

Pese a los acuerdos, el jueves 20 de noviembre comenzaron los problemas. ¿La razón?, el mal estado de la cancha generó dudas en el Mindep, que no quería arriesgarse a empeorar el gramado ni recibir críticas por el aspecto del mismo, ya que hace poco más de un mes, con la final del Mundial Sub 20 como reflejo, este se encontraba a la perfección.

El portazo del Mindep y el conflicto entre organismos

Cabe mencionar que el Nacional estuvo en remodelación por meses para albergar el certamen planetario juvenil. Se instaló una cancha nueva, híbrida, para cumplir con todos los estándares FIFA. Se jugaron 18 encuentros en menos de un mes y posteriormente se disputó la semifinal de la Copa Sudamericana entre la U y Lanús.

El césped continuaba en un perfecto estado, pero una serie de conciertos terminó por estropearlo. Tras el cierre del torneo se realizaron cinco eventos en el recinto. Linkin Park (2 de noviembre), Dua Lipa (11 y 12 de noviembre), Oasis (19 de noviembre) y la Teletón tuvieron como escenario la cancha del Nacional.

Por ende, el Mindep frenó la realización del cotejo. Según supo El Deportivo, en la U iban a tomar todas las medidas para llevar a cabo el duelo porque a pesar de que visiblemente no se viera bien, la cancha estaba pareja. Es por ello que iban a hacerle un tratamiento de pintura, emparejamiento y resiembra de lo que fuese necesario. Consideraban que era un trabajo realizable, que más allá de que se viese gastada, estaba un estado decente.

Incluso, la idea era quedarse trabajando toda la noche para desocupar el recinto temprano y no tener que pagar otro día. Al mismo tiempo, eso permitía que se llevara a cabo la logística de Los Jaivas, que también se presentarán en el Nacional, el 7 de diciembre.

Esto desató un conflicto entre el Mindep, la delegación y el IND. El acuerdo con Castro desencadenó una reunión con el ministro Jaime Pizarro, quien se negó a ceder la cancha. La pugna terminó escalando a niveles insospechados.

De hecho, la propia Delegación publicó otro comunicado explicando la situación: “La Delegación Presidencial Metropolitana y el Club Universidad de Chile han trabajado de manera coordinada durante las últimas semanas, cumpliendo con todos los requisitos técnicos y de seguridad para desarrollar un evento de alto nivel en el Estadio Nacional”, señala uno de sus párrafos.

Por otra parte, el conflicto terminó siendo la última experiencia de Castro como director del IND, ya que dejará el organismo. Según pudo averiguar El Deportivo, el directivo se fue de vacaciones, pero no volverá porque termina su vínculo contractual con la institución y no renovará para afrontar otros proyectos personales.