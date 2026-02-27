SUSCRÍBETE
    Netflix se retira de la compra de activos de Warner Bros. Discovery tras oferta superior de Paramount

    Tras conocerse la decisión, las acciones de Netflix subían 7,8% en operaciones previas a la apertura, mientras que los títulos de Paramount avanzaron 9,30%. En contraste, las acciones de Warner Bros. Discovery cayeron 2%.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    Fin de la temporada de una de las “series” más seguidas por la industria del entretenimiento.

    Netflix decidió abandonar su acuerdo para adquirir los estudios y activos de streaming de Warner Bros. Discovery (WBD), luego de que el directorio de la compañía considerara superior una oferta revisada presentada por Paramount Skydance.

    La propuesta mejorada, que eleva el precio a US$ 31 por acción en efectivo, desplazó el pacto previo entre WBD y Netflix, que contemplaba US$ 27,75 por acción por los negocios de estudio y streaming.

    Tras conocerse la decisión, las acciones de Netflix subieron hasta 10% en operaciones previas a la apertura, mientras que los títulos de Paramount avanzaron 9,30%. En contraste, las acciones de Warner Bros. Discovery caían 2%.

    “La transacción que negociamos habría generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”, dijo Netflix en un comunicado.

    A comienzos de esta semana, Paramount Skydance aumentó su oferta para adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery desde US$ 30 a US$ 31 por acción. La propuesta incluye todos los activos de la compañía, incluidas sus redes de televisión de pago como CNN, TBS y TNT.

    El directorio de WBD señaló el jueves que Netflix tenía cuatro días hábiles para modificar su propuesta tras la nueva oferta superior. Sin embargo, la compañía optó por no igualarla, poniendo fin a un proceso que incluyó múltiples enmiendas por parte de ambos postores.

    Qué pasó con Netflix y la compra de Warner Bros. Discovery

    “Netflix es una gran compañía y durante todo este proceso Ted, Greg, Spence y todos allí han sido socios extraordinarios para nosotros. Les deseamos lo mejor en el futuro”, señaló el CEO de WBD, David Zaslav, en el comunicado, en referencia a los co-CEO de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, y al CFO Spencer Neumann. Zaslav agregó:

    “Una vez que nuestro Directorio vote para adoptar el acuerdo de fusión con Paramount, se creará un enorme valor para nuestros accionistas. Estamos entusiasmados con el potencial de una combinación entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery y no podemos esperar para comenzar a trabajar juntos contando las historias que mueven al mundo”.

    Netflix dijo que su negocio goza de buena salud, es sólido y crece orgánicamente, impulsado por nuestra programación y nuestro servicio de streaming de primera clase.

    “Este año, invertiremos aproximadamente US$ 20 000 millones en películas y series de calidad y ampliaremos nuestra oferta de entretenimiento. Siguiendo nuestra política de asignación de capital, también reanudaremos nuestro programa de recompra de acciones”, dijo la empresa.

    Qué pasó con Netflix y la compra de Warner Bros. Discovery

    La última propuesta de Paramount contempla una cláusula de ruptura de US$7.000 millones en caso de que la fusión no obtenga aprobación regulatoria. Además, la firma acordó pagar los US$2.800 millones que WBD debería abonar a Netflix si el acuerdo previo no se concretaba.

    En un mensaje final, los co-CEO de Netflix agradecieron al equipo directivo y al directorio de WBD por el proceso. “Warner Bros. es una organización de clase mundial, y queremos agradecer a David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer y al Directorio de WBD por llevar adelante un proceso justo y riguroso”, señalaron.

    “Creemos que habríamos sido sólidos custodios de las marcas icónicas de Warner Bros., y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más empleos de producción en Estados Unidos. Pero esta transacción siempre fue algo ‘deseable’ al precio correcto, no algo ‘imprescindible’ a cualquier precio”.

