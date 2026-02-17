¿Se abre la competencia por Warner Bros?: se define votación por oferta de Netflix y Paramount gana tiempo para imponerse

Warner Bros. Discovery (WBD) actualizó el estado de la carrera por quién finalmente comprará todo o parte de los activos.

Para el caso de Netflix, donde la opción es comprar los estudios cinematográficos de Warner Bros, HBO y la plataforma de streaming del mismo nombre, la junta de WBD definió la votación de su propuesta el 20 de marzo de 2026. Una oferta que consiste en el pago de US$27,75 por acción, que antes consideraba que una parte del pago era con acciones de Netflix, pero luego se ajustó a solo efectivo.

La opción de Netflix sigue teniendo el apoyo unánime de la directiva de WBD.

Sin embargo, WBD también informó que Netflix le otorgó siete días para que la firma se siente a conversar con Paramount Skydance (PSKY), quien volvió a ajustar su oferta, que incluye la división de medios de comunicación y de entretención. Lo que sería la primera vez que hay encuentros más cercanos luego de los constantes rechazos de WBD ante la adquisición hostil de Paramount Skydance.

Según explicó WBD, el objetivo es “obtener claridad para los accionistas de WBD y permitir a PSKY presentar su mejor oferta final”.

“Durante este período, WBD se pondrá en contacto con PSKY para analizar las deficiencias pendientes y aclarar ciertos términos del acuerdo de fusión propuesto por PSKY. Netflix conserva sus derechos de igualación, tal como se definen en el acuerdo de fusión”, agregó.

De igual forma, WBD reiteró su llamado a rechazar la oferta de PSKY en el contexto de que ven mayor viabilidad en la propuesta de Netflix.

“Durante todo el proceso, nos hemos centrado exclusivamente en maximizar el valor y la seguridad para los accionistas de WBD”, declaró David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery.

“En cada etapa del proceso, hemos proporcionado a PSKY instrucciones claras sobre las deficiencias en sus ofertas y las oportunidades para abordarlas. Estamos trabajando con PSKY para determinar si pueden presentar una propuesta viable y vinculante que ofrezca mayor valor y seguridad a los accionistas de WBD mediante su mejor oferta final”, añadió.

Por su lado, Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery, añadió: “Como se anunció hoy, seguimos creyendo que la fusión con Netflix beneficia a los accionistas de WBD debido al enorme valor que aporta, nuestra clara vía para obtener la aprobación regulatoria y las protecciones que la transacción ofrece a los accionistas contra el riesgo de pérdidas”.

Mario Anzuoni

“Con Netflix, crearemos un futuro más prometedor para la industria del entretenimiento, ofreciendo a los consumidores más opciones, creando y protegiendo empleos y ampliando la capacidad de producción en Estados Unidos, a la vez que aumentamos las inversiones para impulsar el crecimiento a largo plazo de nuestra industria”, agregó.

La nueva oferta de PSKY

El 10 de febrero, Paramount Skydance presentó una oferta que sostiene el valor de US$31 por acción, pero se comprometió a pagar $650 millones por cada trimestre en que no se concrete la operación luego del 31 de diciembre, desembolsar US$2.800 millones para poner fin al preacuerdo con Netflix y enfatizó el respaldo de la operación de la la familia Ellison, encabezada por Larry Ellison -cofundador de Oracle y una de las fortunas más grandes del mundo- y su hijo David Ellison, presidente de Paramount Skydance.

“PSKY modificó su oferta pública de adquisición de acciones ordinarias de WBD. Si bien esta modificación aborda algunas de las inquietudes que WBD había identificado hace varios meses, aún contiene muchos de los términos y condiciones desfavorables que figuraban en los borradores de acuerdo presentados por PSKY el 4 y el 22 de diciembre de 2025, y que nuestro Consejo de Administración rechazó dos veces por unanimidad”, comentó WBD.