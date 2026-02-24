SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix

    La compañía informó que recibió una propuesta revisada para adquirir la totalidad del grupo y que la analizará con sus asesores financieros y legales.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount ERIC GAILLARD

    Un nuevo capítulo se estrenó hoy en “la serie” que acapara toda la atención de la industria audiovisual estadounidense y mundial. Esto luego que Warner Bros. Discovery (WBD) informara este martes que recibió una oferta de adquisición mejorada por parte de Paramount Skydance (PSKY) y que la evaluará conforme a los términos de su acuerdo vigente con Netflix,

    La compañía señaló que, tras el proceso de conversaciones reanudadas con Paramount bajo un período de exención limitado de siete días otorgado por Netflix, recibió una propuesta revisada para adquirir la totalidad de WBD.

    “Tras el diálogo con PSKY durante el período de exención limitada de siete días, recibimos una propuesta revisada de PSKY para adquirir WBD, la cual estamos revisando en consulta con nuestros asesores financieros y legales”, indicó la empresa en un comunicado.

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount

    WBD añadió que informará a sus accionistas una vez que el directorio concluya su evaluación.

    Sin embargo, subrayó que el acuerdo de fusión con Netflix permanece vigente y que el consejo continúa recomendando la transacción con la plataforma de streaming. Asimismo, instó a los accionistas a no tomar ninguna acción por ahora respecto de la oferta modificada de PSKY.

    “Se recomienda a los accionistas de WBD que no tomen ninguna medida en este momento con respecto a la oferta pública de adquisición modificada de PSKY”, dijo la empresa.

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount

    La semana pasada, WBD había anunciado que retomaría conversaciones con Paramount al amparo de una dispensa temporal contemplada en su contrato con Netflix.

    Ese acuerdo establece la venta de los negocios de estudio y streaming del grupo de medios tradicional a la compañía liderada por el gigante del streaming, en una operación que busca fortalecer la posición de Netflix frente a un mercado cada vez más competitivo.

    La oferta por Warner Bros. Discovery

    Cabe recordar que la oferta de Netflix para adquirir los activos de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery fue pactada por alrededor de US $82,7 mil millones de valor empresarial, con un precio de US $27,75 por acción acordado por las partes.

    Posteriormente, Paramount Skydance lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) hostil que valoró a Warner Bros. Discovery en aproximadamente US $108,4 mil millones totales, con un precio de US $30 por acción en efectivo que incluye toda la empresa, no solo sus divisiones de estudio y streaming.

    Lee también:

    Más sobre:Warner Bros. DiscoveryNetflix

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”

    Chilenos en México relatan las horas de tensión que se viven luego de la muerte de “el Mencho”, líder del CJNG

    Parque Arauco anuncia nuevas inversiones por US$277 millones

    Quintana (PPD) estima que la tramitación de sala cuna universal y FES “difícilmente” pueda quedar terminada en dos semanas

    Lo más leído

    1.
    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    2.
    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    3.
    Minera Zaldívar se suma a arremetida en consulta que busca declarar área protegida en el salar de Atacama

    Minera Zaldívar se suma a arremetida en consulta que busca declarar área protegida en el salar de Atacama

    4.
    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    5.
    Novo Nordisk se derrumba en bolsa después de que su fármaco para bajar de peso no igualara al de Eli Lilly en el ensayo

    Novo Nordisk se derrumba en bolsa después de que su fármaco para bajar de peso no igualara al de Eli Lilly en el ensayo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Carabobo por la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Carabobo por la Copa Libertadores

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”
    Chile

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

    Chilenos en México relatan las horas de tensión que se viven luego de la muerte de “el Mencho”, líder del CJNG

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix
    Negocios

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix

    Parque Arauco anuncia nuevas inversiones por US$277 millones

    Ministra Rojas defiende criterios ambientales tras rechazo a Dominga: “Un buen estudio de impacto avanza y fluye rápidamente”

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    Iquique y Unión Española parten con triunfos para buscar el retorno: los detalles de la Fecha 1 de la Liga de Ascenso
    El Deportivo

    Iquique y Unión Española parten con triunfos para buscar el retorno: los detalles de la Fecha 1 de la Liga de Ascenso

    “Me gustaría verlos en la final de Wimbledon”: los hermanos Diego y Nicolás Jarry van por el sueño de su abuelo Jaime Fillol

    “Nunca tendremos jugadores racistas”: presidente del Benfica saca la voz tras la sanción provisoria de la UEFA a Prestianni

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”
    Cultura y entretención

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”
    Mundo

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”

    Estados Unidos insta a Sheinbaum a mantener la “determinación” contra el narcotráfico tras el “gran golpe” al Cártel Jalisco Nueva Generación

    La muerte de “El Mencho” pondrá a prueba la precaria situación del Estado mexicano

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio