Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix

Un nuevo capítulo se estrenó hoy en “la serie” que acapara toda la atención de la industria audiovisual estadounidense y mundial. Esto luego que Warner Bros. Discovery (WBD) informara este martes que recibió una oferta de adquisición mejorada por parte de Paramount Skydance (PSKY) y que la evaluará conforme a los términos de su acuerdo vigente con Netflix,

La compañía señaló que, tras el proceso de conversaciones reanudadas con Paramount bajo un período de exención limitado de siete días otorgado por Netflix, recibió una propuesta revisada para adquirir la totalidad de WBD.

“Tras el diálogo con PSKY durante el período de exención limitada de siete días, recibimos una propuesta revisada de PSKY para adquirir WBD, la cual estamos revisando en consulta con nuestros asesores financieros y legales”, indicó la empresa en un comunicado.

Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount

WBD añadió que informará a sus accionistas una vez que el directorio concluya su evaluación.

Sin embargo, subrayó que el acuerdo de fusión con Netflix permanece vigente y que el consejo continúa recomendando la transacción con la plataforma de streaming. Asimismo, instó a los accionistas a no tomar ninguna acción por ahora respecto de la oferta modificada de PSKY.

“Se recomienda a los accionistas de WBD que no tomen ninguna medida en este momento con respecto a la oferta pública de adquisición modificada de PSKY”, dijo la empresa.

La semana pasada, WBD había anunciado que retomaría conversaciones con Paramount al amparo de una dispensa temporal contemplada en su contrato con Netflix.

Ese acuerdo establece la venta de los negocios de estudio y streaming del grupo de medios tradicional a la compañía liderada por el gigante del streaming, en una operación que busca fortalecer la posición de Netflix frente a un mercado cada vez más competitivo.

La oferta por Warner Bros. Discovery

Cabe recordar que la oferta de Netflix para adquirir los activos de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery fue pactada por alrededor de US $82,7 mil millones de valor empresarial, con un precio de US $27,75 por acción acordado por las partes.

Posteriormente, Paramount Skydance lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) hostil que valoró a Warner Bros. Discovery en aproximadamente US $108,4 mil millones totales, con un precio de US $30 por acción en efectivo que incluye toda la empresa, no solo sus divisiones de estudio y streaming.