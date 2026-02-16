Warner se abre a negociar su venta a Paramount en una carrera donde iba ganando Netflix

Warner Bros. Discovery (WBD) estaría considerando reabrir las negociaciones sobre una potencial venta a Paramount Skydance (PSKY) tras recibir la semana pasada una última oferta modificada de su rival que podría llevar al dueño de HBO Max a plantearse romper el acuerdo de fusión alcanzado con Netflix.

Según fuentes conocedoras de la situación consultadas por Bloomberg, algunos miembros de la junta directiva de WBD estarían debatiendo si Paramount podría ofrecer una vía para un “acuerdo superior”, lo que podría desencadenar una segunda guerra de ofertas con Netflix.

Si bien el órgano de gobierno de WBD aún no ha decidido cómo responder y mantiene el acuerdo vinculante con la plataforma Netflix, sería la primera vez que la junta directiva del gigante de Hollywood considera que la oferta de Paramount podría resultar en un mejor acuerdo o impulsar a Netflix a aumentar la suya.

MARIO ANZUONI

Warner Bros. acordó el pasado mes de diciembre vender su estudio homónimo y el negocio de streaming HBO Max a Netflix en un acuerdo de US$27,75 por acción, mientras que Paramount, propietaria de CBS y MTV, ofrece US$30 por acción por la totalidad de la compañía.

La semana pasada, Paramount Skydance mejoró las condiciones de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre WBD al incorporar una tarifa de demora (‘ticking fee’), que supondría un pago adicional en función del retraso del cierre, y una comisión de rescisión para cubrir el coste de la indemnización pagadera a Netflix si el dueño de HBO Max rompe el acuerdo de fusión existente, aunque mantuvo el importe a priori de la propuesta en unos US$108.000 millones.

En concreto, para reafirmar su confianza en su capacidad para obtener la autorización antimonopolio, PSKY ha incorporado una comisión de US$0,25 por acción en efectivo adicional para los accionistas de WBD por cada trimestre que la transacción planteada no se haya cerrado, que comenzaría a devengarse a partir del 1 de enero de 2027, lo que implicaría un aumento de US$650 millones.

En este sentido, la compañía dirigida por David Ellison recordó que ha cumplido ya sustancialmente con la “segunda solicitud” de información del Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con su oferta sobre WBD al tiempo que continúa colaborando de forma constructiva con las autoridades antimonopolio y otros reguladores de todo el mundo para obtener con celeridad las autorizaciones y aprobaciones regulatorias necesarias, después de haber logrado ya el permiso de las autoridades de inversión extranjera en Alemania.

Por otro lado, Paramount reembolsará el posible costo financiero de US$1.500 millones para WBD asociado con su oferta de canje de deuda, que facilitará la transacción propuesta sin perjudicar a los tenedores de bonos ni a WBD “en el improbable caso de que la transacción de Paramount no se concrete”.

Asimismo, Paramount anunció que financiará como un pago independiente la comisión de rescisión de US$2.800 millones que WBD adeudaría a Netflix en caso de rescindir el acuerdo con la plataforma de ‘streaming’, por lo que “no habrá fuga de valor para los accionistas de WBD”, y dicho pago no reducirá la comisión de rescisión inversa de 5.800 millones de dólares (4.884 millones de euros).

Si finalmente Warner Bros. decidiera volver a sentarse a negociar con Paramount, deberá notificarlo primero a Netflix y, si decidiera que una potencial nueva oferta de Paramount resulta superior, Netflix tendría derecho a igualarla.