    Paramount Skydance vuelve a ajustar su oferta por Warner Bros. Discovery, para dar más certeza y vencer a Netflix

    La nueva propuesta de Paramount Skydance mantiene el mismo precio, pero ofrece más garantías e incentivos para confiar en que la operación se concrete.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    Mario Anzuoni

    Paramount Skydance presentó una nueva oferta para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD). La firma busca concretar la compra vía una operación hostil e imponerse en la carrera por adquirir la división de medios de comunicación y cine. Sin embargo, hasta el momento, Netflix va a la cabeza.

    En base a la velocidad de concretar la operación y dar certezas de que Paramount Skydance puede llevar adelante su operación, la empresa presentó una nueva propuesta luego de los múltiples rechazos que ha recibido por parte de Warner Bros. Discovery.

    De esta forma, sin aumentar la oferta de US$30 por acción y de pago en efectivo, la empresa puso sobre la mesa una condición de que, ante atrasos de cerrarse la operación o “tarifa de tictac“, se pagará US$650 millones por cada trimestre en que no se concrete la operación luego del 31 de diciembre.

    La empresa también se compromete a pagar US$2.800 millones de multa por el no cumplimiento del acuerdo entre Netflix y Warner Bros. Discovery. Además, Paramount Skydance eliminaría un potencial costo de refinanciación de la deuda de US$1.500 millones.

    En su mensaje, Paramount Skydance también reiteró que la operación tiene respaldo, uno de los principales reparos del directorio de Warner Bros. Discovery para llamar a rechazar la operación e inclinarse por la de Netflix.

    La oferta considera US$43,6 mil millones de la familia Ellison, encabezada por Larry Ellison -cofundador de Oracle y una de las fortunas más grandes del mundo- y su hijo David Ellison, presidente de Paramount Skydance, y RedBirdy. Además, el acuerdo considera US$54.000 millones de los compromisos de deuda con Bank of America, Citigroup y Apollo.

    La estrategia de Paramount también se basa en apelar a que la operación con Netflix tendría problemas para tener la autorización de monopolio y afectaría a la competencia.

    Ante este contexto, Netflix en su momento ajustó su operación para que la oferta sea solo en efectivo a un valor de US$27,75 por acción. Sin embargo, dicha operación es solo por los estudios de cine de Warner Bros y su división de streaming, HBO Max.

    “Se estimaba que la adquisición propuesta por Netflix de los activos de streaming y estudios de WBD se cerraría en un plazo de 12 a 18 meses desde el anuncio del acuerdo en diciembre. Dicho acuerdo se cerraría tras la separación de las cadenas de televisión de WBD, como CNN, TBS y Discovery, prevista para el tercer trimestre de 2026″, comentó CNBC.

