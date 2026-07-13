Amplían por 48 horas detención del imputado por fatal atropello en Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar amplió por 48 horas la detención del imputado por el fatal atropello ocurrido durante la jornada del domingo en la feria Caupolicán, hecho que dejó seis personas fallecidas y múltiples heridos.

De esta forma, la audiencia de formalización quedó fijada para el miércoles 15 de julio a las 11:00 horas.

De acuerdo con la información entregada por el Poder Judicial, el detenido será formalizado por los delitos de accidente con resultado de muerte y lesiones graves.

Cabe recordar que los hechos se registraron durante la mañana del domingo en el sector de Gómez Carreño de Viña del Mar, cuando el vehículo manejado por el imputado, embistió a varias personas dejando seis fallecidos y múltiples heridos.

Las víctimas fatales corresponden a tres hombres y tres mujeres, y entre ellas figura una funcionaria del Hospital Naval, según informó el delegado de Valparaíso, Manuel Millones.

Además, se registraron seis personas lesionadas, entre ellas dos lactantes.