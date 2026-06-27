El Mundial de Fútbol afecta el flujo de turistas brasileños a Chile

Ya se inició una nueva temporada alta para Chile, con las vacaciones de invierno potenciando el flujo de turistas en el país, tanto de los mismos chilenos como de los extranjeros. Desde Fedetur proyectan que entre junio y septiembre de este 2026 lleguen un total de 1,3 millones de turistas foráneos.

“Julio será el mes más fuerte de la temporada, con una proyección de 404.100 visitantes extranjeros, impulsado principalmente por la actividad de los centros de esquí y las vacaciones de invierno en distintos mercados emisores. Luego se espera la llegada de 351.300 turistas en agosto, 326.300 en septiembre y 245.300 en junio“, detalla la presidenta ejecutiva del gremio, Mónica Zalaquett.

El principal emisor seguirá siendo Brasil. Para esta temporada de invierno se espera un total de 349.555 visitantes brasileños. Esto es considerablemente superior a los 97.057 visitantes de Europa. Sin embargo, este año se espera una caída en los turistas brasileños que llegarán a Chile para la temporada, bajando un 6% versus el año pasado.

La merma se explica por varios factores. “Por una parte, la realización de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio concentra buena parte del presupuesto y de las decisiones de viaje de los brasileños en torno a su selección , lo que tiende a postergar otros destinos internacionales, entre ellos Chile“, afirma Zalaquett.

“A ello se suma el retraso en el inicio de la temporada de nieve, producto de la escasez de precipitaciones en la zona centro-sur. Varios centros de esquí abrieron más tarde o lo han hecho de manera parcial, lo que acortó la ventana de planificación justamente para un mercado que organiza sus vacaciones con varios meses de anticipación y cuyo principal motivo de viaje en esta época es la experiencia de nieve”, suma la líder del gremio.

Aunque los centros de esquí, uno de los principales atractivos para el turismo brasileño, pronosticaban el inicio de la temporada para junio, varios han modificado sus plazos iniciales. Portillo, por ejemplo, esperaba el inicio de la temporada para el 20 de junio, pero avisó que retrasaría la fecha debido a que la falta de nieve. Valle Nevado comunicó una apertura parcial por los mismos motivos.

Zalaquett advirtió de un tercer factor afectando la llegada de brasileños: “Un elemento de carácter más estructural que nos preocupa especialmente: la menor disponibilidad de recursos para la promoción internacional. Brasil es hoy el segundo mercado emisor hacia Chile —con cerca de 787 mil visitantes en 2024— y, sobre todo, uno de los de mayor valor: con una estadía promedio cercana a ocho noches y un gasto que supera al de otros mercados de la región. El turista brasileño utiliza de forma intensiva toda la cadena turística, desde hotelería y gastronomía hasta comercio, transporte y actividades recreativas”.

“Su retroceso no es solo un tema de volumen, sino de divisas y de impacto directo en los destinos”, recalca.

Turismo en Chile

A pesar de que es esperen menos turistas brasileños en territorio chileno para la temporada, la disminución será parcialmente compensada por los mercados de más larga distancia que muestran un comportamiento positivo: Europa crecería 12% y Estados Unidos 13%.

“Se trata de una tendencia especialmente relevante porque los visitantes de larga distancia suelen registrar estadías más prolongadas y un gasto promedio superior, generando un mayor impacto económico para los destinos turísticos“, destacan desde Fedetur.

“Chile mantiene una propuesta de valor atractiva para los mercados internacionales, especialmente en productos vinculados a nieve, montaña y naturaleza. No obstante, para sostener el crecimiento en el largo plazo será fundamental fortalecer la promoción turística internacional, mejorar la conectividad aérea y seguir diversificando la oferta turística para atraer visitantes de mayor gasto y estadías más prolongadas”, añade Zalaquett.

Además, la temporada estará marcada por el turismo dentro del país. Las distintas agencias de viajes esperan una alta demanda durante la temporada. Por ejemplo, Cocha dice que “las perspectivas para esta temporada de invierno son positivas. Observamos un crecimiento de 11% en las ventas para el período de vacaciones de invierno respecto de la misma fecha del año pasado”.

“Esta temporada Chile, y especialmente hoteles en Chile, se han visto muy cotizados de manera constante”, dice Viajes Falabella.

“Para estas vacaciones de invierno, las búsquedas de destinos nacionales muestran un aumento cercano al 26% para el mes de julio frente al mismo período del año anterior, impulsadas principalmente por familias que están organizando viajes dentro del país y por viajeros que buscan escapadas de pocos días”, agrega Bernardita Urbina, gerente de ventas de Despegar.

“Observamos un mayor interés por destinos asociados a nieve, montaña, termas y parques nacionales, que responden muy bien a las preferencias de esta temporada”, añade Urbina. De acuerdo a la head de branding y PR de la agencia de viajes de Cocha, Daiana Mediña, entre las principales opciones de destino dentro de Chile se encuentran Isla de Pascua, Calama, Puerto Montt, Iquique y Arica. Viajes Falabella destaca Puerto Varas, Pucón, Temuco, Valdivia, Chiloé.