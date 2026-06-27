A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Portugal en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Selección de Portugal

Este sábado llega uno de los esperados partidos por la tercera fecha del Mundial, donde Colombia se mide con Portugal por el liderazgo del Grupo K.

El conjunto latinoamericano viene de alzarse por 1-0 ante la República Democrática del Congo, mientras que la selección de Cristiano Ronaldo también celebró un triunfo en la segunda fecha tras el 5-0 contra Uzbekistán.

Cuándo juega Colombia vs. Portugal

El partido de Colombia contra Portugal es este sábado 27 de junio a las 19:30 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Miami de Florida, Estados Unidos.

Dónde ver a Colombia vs. Portugal

El partido de Colombia contra Portugal se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.