Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Inglaterra en TV y streaming
Las selecciones del Grupo L juegan la tercera fecha del Mundial 2026.
Este sábado se termina de definir la tercera fecha del Mundial 2026, donde Panamá se mide con Inglaterra por el Grupo L.
Los centroamericanos vienen de caer por 0-1 ante Croacia, mientras que los ingleses tuvieron un empate sin goles con Ghana en la segunda jornada.
Cuándo juega Panamá vs. Inglaterra
El partido de Panamá contra Inglaterra es este sábado 27 de junio a las 17:00 horas de Chile.
Las selecciones se trasladan hasta el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos para este compromiso.
Dónde ver a Panamá vs. Inglaterra
El partido de Panamá contra Inglaterra se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.
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