A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. San Luis en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana Universidad Católica recibe a San Luis de Quillota por la Fecha 4 de la Copa Chile.

Los Cruzados son parte del Grupo B de la competencia, que completan Deportes Copiapó y Everton.

Cuándo juega la UC vs. San Luis

El partido de Universidad Católica contra San Luis es este sábado 27 de junio a las 20:00 horas.

Los clubes se miden en el Claro Arena de la Región Metropolitana para este compromiso.

Dónde ver a la UC vs. San Luis

El partido de Universidad Católica contra San Luis se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.