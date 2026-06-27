A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. San Luis en TV y streaming
Los Cruzados reciben a su rival en el Claro Arena por la Copa Chile.
Este fin de semana Universidad Católica recibe a San Luis de Quillota por la Fecha 4 de la Copa Chile.
Los Cruzados son parte del Grupo B de la competencia, que completan Deportes Copiapó y Everton.
Cuándo juega la UC vs. San Luis
El partido de Universidad Católica contra San Luis es este sábado 27 de junio a las 20:00 horas.
Los clubes se miden en el Claro Arena de la Región Metropolitana para este compromiso.
Dónde ver a la UC vs. San Luis
El partido de Universidad Católica contra San Luis se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.
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