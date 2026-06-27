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    Dónde y a qué hora ver a Croacia vs. Ghana en TV y streaming

    Las selecciones del Grupo L se miden este sábado por la tercera fecha del Mundial.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Croacia vs. Ghana en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Croatian Football Federation Joosep Martinson - FIFA

    Este fin de semana termina la tercera fecha del Mundial 2026 y uno de los últimos partidos de la jornada enfrenta a Croacia y Ghana por el Grupo L.

    Los europeos vienen de alzarse por 1-0 ante Panamá, mientras que el cuadro africano tuvo un último empate sin goles con Inglaterra.

    Cuándo juega Croacia vs. Ghana

    El partido de Croacia contra Ghana es este sábado 27 de junio a las 17:00 horas de Chile.

    Las selecciones se miden en el Estadio Filadelfia de Pensilvania, Estados Unidos.

    Dónde ver a Croacia vs. Ghana

    El partido de Croacia contra Ghana se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Mundial de FútbolMundial de Fútbol 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Partidos hoyMundial hoyPartidos Mundial hoyCroaciaGhanaCroacia vs GhanaCroacia - GhanaDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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