Dónde y a qué hora ver a Croacia vs. Ghana en TV y streaming
Las selecciones del Grupo L se miden este sábado por la tercera fecha del Mundial.
Este fin de semana termina la tercera fecha del Mundial 2026 y uno de los últimos partidos de la jornada enfrenta a Croacia y Ghana por el Grupo L.
Los europeos vienen de alzarse por 1-0 ante Panamá, mientras que el cuadro africano tuvo un último empate sin goles con Inglaterra.
Cuándo juega Croacia vs. Ghana
El partido de Croacia contra Ghana es este sábado 27 de junio a las 17:00 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio Filadelfia de Pensilvania, Estados Unidos.
Dónde ver a Croacia vs. Ghana
El partido de Croacia contra Ghana se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.
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