A más de 10 mil kilómetros del plantel: Paulo Díaz define su futuro mientras entrena con los cortados en River Plate

River Plate vive momentos de contraste. Mientras el grueso del plantel se encuentra trabajando en Alicante bajo las órdenes de Eduardo Coudet, a más de 10 mil kilómetros de distancia, en Argentina, entrena un grupo de jugadores apartados. Entre ellos destaca la presencia de Paulo Díaz.

Una serie de futbolistas, que no serán tenidos en cuenta por el Chacho, continúan sus trabajos de forma independiente. Ni siquiera lo hacen en el River Camp de Ezeiza, sino que están en Cantilo, a metros del Monumental, lugar donde habitualmente entrenan los juveniles.

Entre los apartados, que están a la espera para definir su futuro, se encuentran algunos pesos pesados. Destacan nombres como el chileno, pero también el campeón del mundo Germán Pezzella o Maximiliano Salas, de pasado en O’Higgins y Palestino. El grupo también lo componen Fabricio Bustos, Ian Subiabre, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza y Santiago Lencina.

Precisamente, el delantero que jugara en el fútbol nacional sorprendió al compartir imágenes de los trabajos y del vestuario de los apartados. En su cuenta de Instagram mostró su día a día. Se les apreció tomando mate en uno de los vestuarios, haciendo trabajos de campo y de gimnasia.

Paulo Díaz, entre los cortados de River Plate. Foto: @maxisalas11/ Instagram stories.

Una considerable reducción del plantel

Ellos no son los únicos cortados por Coudet. A ellos se les suman Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, ambos en el Mundial con Colombia y Paraguay, respectivamente. También dejarán el club Kendry Páez y Matías Viña, cuyos préstamos serán interrumpidos. Ambos también están en la Copa del Mundo, con Ecuador y Uruguay.

En contraste, son 19 los futbolistas que están a disposición del Chacho en España, quien redujo considerablemente el plantel. En total, son 15 jugadores de campo y cuatro arqueros.

En tanto, Díaz está esperando para definir su futuro. Eso sí, según indicó Olé, el chileno pareciera tenerlo resuelto. “Díaz y Maxi Salas son los que están más cerca de emigrar: en las próximas horas arreglarán la rescisión de sus respectivos contratos y el defensor llegó a un acuerdo verbal con Atlanta United, dirigido por el Tata Martino. En tanto, el volante está muy cerca de regresar a Independiente”, consignó el medio citado.