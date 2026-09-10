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    Comisión de Medioambiente aprueba indicación que podría permitir regular carreras de galgos en proyecto que busca prohibirlas

    La indicación del diputado republicano Benjamín Moreno recibió siete votos afirmativos y seis en contra. Esta menciona que "se prohíben las competiciones no autorizadas entre perros que puedan poner en peligro su integridad física".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Comisión de Medioambiente aprueba indicación que podría permitir regular carreras de galgos en proyecto que busca prohibirlas JUAN CARLOS RECABAL D.

    La Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados continuó este miércoles la revisión del proyecto de ley que busca la prohibición de las carreras de perros en Chile, que se encuentra en primer trámite constitucional.

    En la instancia se aprobó una nueva indicación que, a diferencia de la iniciativa original, busca regular las carreras de perros.

    La indicación surgió por parte del diputado republicano Benjamín Moreno, jefe de bancada del partido. La propuesta busca incorporar el siguiente artículo 11 bis en la ley 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía:

    “Se prohíben las competiciones no autorizadas entre perros que puedan poner en peligro su integridad física. La contravención a esta norma será considerada maltrato y crueldad animal y será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 291 bis del Código Penal. Se ordena siempre la retención del animal que se ha utilizado en las carreras prohibidas en el inciso anterior, salvo que pertenezca a una persona ajena al delito”.

    Los diputados opositores en la instancia legislativa criticaron el tenor de la iniciativa.

    El diputado Jaime Araya (Ind. PPD) acusó un “problema de redacción”, ya que “no cubre adecuadamente una prohibición respecto de los animales que sufrieren algún tipo de daño. O sea, acá se prohíbe solamente las que no están prohibidas y no causan daño”.

    Esto creo que contraviene la idea matriz del proyecto, que es prohibir las carreras. Aquí lo que se está haciendo es regular las carreras y creo que eso es un proyecto que legítimamente es una posición, que yo no comparto, pero es legítima, y que debiera ser materia de otro proyecto de ley para regularlas”, añadió.

    Diputado Jaime Araya. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

    Por lo anterior, solicitó que se declarara inadmisible la propuesta, lo que fue rechazado por seis votos a favor y siete en contra.

    Así se votó la propuesta, que fue aprobada por siete votos a favor, de los diputados Chiara Barchiesi (Rep.), Benjamín Moreno (Rep.), Paulina Muñoz (PNL), Ricardo Neumann (UDI), Luis Pardo (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y Claudia Reyes (Rep.); y seis en contra, de los parlamentarios Jaime Araya (Ind. PPD), Jaime Bassa (FA), Francisco Crisóstomo (PS), Gustavo Gatica (Ind. PC), Luis Malla (PL) y Tamara Ramírez (PDG).

    Tras el despacho nuevamente a sala del proyecto, el diputado Francisco Crisóstomo (PS) declaró reserva de constitucionalidad de la iniciativa aludiendo al artículo 73 de la Constitución Política, al considerar que las observaciones no tienen relación con la idea matriz del proyecto.

    Críticas a la modificación

    Tras la aprobación, la diputada Tamara Ramírez (PDG) cuestionó la situación al forzar a discutir en sala una postura que ya había sido rechazada en su primer trámite constitucional.

    “Lamentablemente esta indicación se aprobó y esto ahora va a Sala, donde vamos a tener que volver a pasar por un proceso de votación. Esperamos que nuevamente tengamos un triunfo arrollador como lo fue la vez anterior, por los galgos libres y también sin maltrato”, señaló.

    28-01-2026 TAMARA RAMIREZ PEDRO RODRIGUEZ

    Por su parte, Gustavo Gatica (Ind. PC) cuestionó que la discusión se aleje del problema central que busca enfrentar la iniciativa y trate de instalar la regulación de las carreras

    Quiero volver a instalar el tema central de la discusión, que a mi juicio es el maltrato animal. Eso es lo importante, sobre eso estamos legislando hoy día”, señaló.

    25/05/2026 - GUSTAVO GATICA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Desmantelan canódromo en Maipú

    Por otro lado, este jueves el municipio de Maipú realizó un operativo para desmantelar un canódromo que funcionaba en el sector de Joaquín Olivares, en Rinconada Rural de Maipú.

    Y es que el Concejo Municipal de la comuna aprobó la semana pasada una nueva ordenanza que prohíbe expresamente la organización, promoción o realización de carreras entre animales, cualquiera sea su especie o propósito.

    “Gracias a nuestra nueva ordenanza de protección animal y a la irregularidad de este tipo de construcciones, es que tuvimos la facultad para poder hacer ingreso y demoler esta infraestructura, prohibiendo así el desarrollo de carreras de animales en Maipú”, destacó el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic.

    Demuelen canódromo en Maipú.

    Desde el municipio capitalino detallaron que la acción se realizó en coordinación con Carabineros. Se retiraron estructuras del recinto, se cortó el acceso a los suministros de agua y electricidad y se inhabilitó la pista usada para las carreras.

    El lugar contaba con una pista habilitada para carreras, cierres perimetrales, galerías, estructuras metálicas y de madera, baños y conexiones de agua y luz.

    Lee también:

    Más sobre:Carreras de perrosGalgosMedioambienteBenjamín Moreno

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