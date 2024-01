Impacto en Camerún: Samuel Eto’o es acusado de amaño de partidos, amenazas físicas e incitación a la violencia

Samuel Eto’o tuvo una muy exitosa carrera en el fútbol, que le significaron entre otras cosas coronarse campeón de la Champions League en cuatro oportunidades (Una con el Real Madrid, dos con el FC Barcelona y una con el Inter de Milán). Sin embargo, no supo trasladar ese mismo éxito a su gestión como presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, cargo que ostenta hace ya dos años. Pues salió a la luz una investigación realizada por el medio inglés, The Athletic, en que un ex funcionario de la federación, asegura tener pruebas sobre malas prácticas del ex futbolista camerunés, entre ellas amaño de partidos, abuso de poder, amenazas físicas, incitación a la violencia e incluso se le acusa de difundir información falsa de Camerún.

La primera polémica de su gestión, se ocasionó en mayo del 2023, cuando aseguró sentirse “orgulloso” de convertirse en nuevo embajador de 1XBet, reconocida empresa dedicada a los juegos de azar, esto a pesar de que el código de ética de la FIFA, le prohíbe expresamente a los funcionaros su participación ya sea de manera directa o indirecta en apuestas o estar asociado a cualquier asociación de este tipo.

Ahora, el citado medio, aseguró tener acceso de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, cartas y grabaciones de audio, en las que Henry Njalla Quan Junior, ex vicepresidente de la Fecafoot, afirma que pertenecen al ex delantero. Según el propio Njalla, los archivos son pruebas contundentes de que tanto Eto’o como sus asistentes más cercanos estarían implicados en las actividades ya mencionadas. El expediente con las pruebas en cuestión, fue enviado al Comité de Ética de la FIFA (quienes no confirmaron si están o no realizando una investigación al respecto) en julio del año pasado, el cual a su vez está siendo investigado por la Federación Africana de Fútbol (CAF). Fue esta misma entidad la que afirmó que en agosto de ese mismo año, estaba investigando a Eto’o por serias acusaciones de “conducta inapropiada”. Asimismo aseguró que el ex deportista ”se presume inocente hasta que un órgano judicial competente concluya lo contrario”.

Amaño de partidos

El ex vicepresidente lo acusa de arreglar un partido clave que enfrentaba al Njalla Quan Sports Academy (NQSA) contra el Kumba City FC por la semifinal de la tercera división de Camerún. El ex directivo cataloga el hecho como “el más escandaloso… en la historia de la humanidad”, pues Eto’o, habría llamado por teléfono a los árbitros del partido en el entretiempo para repartirles instrucciones, cuyo intermediario fue Valentine Nkwain, conocido colaborador del camerunés.

Finalmente el encuentro concluyó con cinco expulsiones para el NQSA, tres fueron para jugadores y dos para personas del equipo técnico del equipo, además de cinco cartulinas amarillas. Al equipo rival del Kumba City FC se le cobraron en contra dos penales dudosos, uno de ellos se ordenó repetir por una presunta invasión luego de ser detenido por el portero. El resultado global fue de 3-1 con victoria para el Kumba City FC.

El expediente en cuestión, afirma que por lo menos 12 personas relacionadas a la Fecafoot durante la gestión de Eto’o deberían ser interrogadas por estar presuntamente implicadas en las actividades mencionadas anteriormente.