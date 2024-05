La sentida despedida de Alejandro Tabilo con su exentrenador Guillermo Gómez

Alejandro Tabilo ha tenido un último mes intenso. El zurdo tuvo una brillante semana en el Masters 1000 de Roma, donde alcanzó las semifinales y solo pudo ser superado por Alexander Zverev, quien terminó como el campeón del certamen italiano.

En medio del torneo, la segunda raqueta nacional confirmó una noticia que sorprendió: el fin del vínculo con el entrenador Guillermo Gómez, con quien trabajó por más de seis años.

Lo más sorprendente es que la decisión había sido tomada semanas antes, pero junto a su grupo más cercano intentaron mantener con hermetismo para evitar cualquier distracción. “Estas últimas dos o tres semanas he estado sin entrenador. Nos separamos después del Masters de Madrid. Fue una buena separación. Ambos decidimos que era lo mejor para nosotros. Quiero decir, todavía estamos bien. Solo que decidimos separarnos. Ha sido extremadamente duro, por eso he estado tan agradecido por las personas que han estado a mi alrededor estas últimas semanas”, señaló en conferencia de prensa luego de su partido de cuartos de final en Roma.

El colombiano Cristian Rodríguez, quien aún figura como tenista activo en el circuito de dobles, lo ha acompañado de manera provisoria en este tiempo. De todas formas, aún no está claro quien lo tomará de forma oficial. Por ahora, su equipo también lo componen Ignacio Guajardo, Rodrigo Budnik y Víctor Olguín.

Su despedida

Con el torneo romano ya finalizado, Tabilo profundizó más sobre la salida de Gómez y lo despidió con un sentido mensaje: “Después de 7 años de trabajo junto a Guille (Gómez) y (Ignacio) Jojot, decidimos separar nuestros caminos”, comenzó, en una publicación de Instagram. “Han sido años de muchísimos aprendizajes, increíbles momentos y otros no tan buenos, que pudimos atravesar todos juntos. Logramos lo que siempre quisimos y buscamos gracias al trabajo en equipo”, continuó.

El zurdo les agradeció por sus años de trabajo: “Muchas gracias a ustedes dos y todo el equipo que hay detrás de la academia Alto Tenis por enseñarme del trabajo, el esfuerzo y disfrutar del tenis. Definitivamente no hubiese llegado hasta donde llegué hoy si no fuese gracias a ustedes, todo lo que me enseñaron y lograron sacar de mí, gracias por eso. También gracias por ser parte de mi familia en Chile y siempre cuidarme, dejando de lado el tenis”, añadió.

“Me llevo muchos aprendizajes de ustedes, y especialmente, creer en el proceso. Les deseo la mejor de las suertes a ustedes y toda la academia. Muchas gracias”, finalizó.