“Te damos tus tres puntos y suspendemos al árbitro”: En Camerún vinculan a Samuel Eto’o con arreglos de partidos

El fútbol de Camerún vive una de sus polémicas más graves del último tiempo. Samuel Eto’o ha sido vinculado a arreglos de partidos luego de que un medio local compartiera audios entre el ex futbolista, y actual presidente de la Federación que rige el fútbol de su nación, y el presidente de uno de los equipos del país.

Entre las comunicaciones que compartieron ambos se habla directamente de entregar puntos e inhabilitar a árbitros, por lo que el delantero está en el ojo del huracán. El equipo en cuestión es el Victoria United, quien hace dos años se encontraba en la Tercera División y hoy juega en la máxima categoría. De hecho la escuadra ha ascendido de manera consecutiva desde que el ex delantero del Barcelona es presidente.

Las conversaciones fueron filtradas por el medio Camfoot y abordan diálogos entre Eto’o y Valentine Gwain, presidente del Victoria. “Hay cosas que podemos hacer, pero tienes que estar muy discreto hermano”, es una de las frases que publicó el periódico.

“Ni siquiera he tenido tiempo de llegar a casa todavía. Estoy fuera, hermano. No he tenido tiempo de llegar a casa y trabajar con el presidente (de la asociación de árbitros) porque no puedo llamar a los árbitros directamente y decirles que tengan cuidado. Pero puedo trabajar con el presidente”, otro de los comentarios que habría realizado el ex atacante africano.

El medio también público una de las frases más decidoras del intercambio: “Quédate tranquilo, te damos tus tres puntos y suspendemos al árbitro. Pero déjame al menos volver a Camerún. Llego el 3 (de enero) por la noche. Así que nos vemos en la oficina el 4. Pero de todos modos voy a descartar a este árbitro. Lo voy a inhabilitar. El 4 nos vemos en la oficina, y así convocaré al presidente de los árbitros”, se desprende.

Esta además no es la primera vez que al Victoria United se le vincula con arreglos de partido, ya que en el pasado el Idris Youssouf fue separado del plantel porque se viralizó un un audio que le envió a un amigo suyo contándole que estaban arreglando resultados para conseguir el título.