Guardiola apoya a Xavi en medio de la crisis: “La presión que sientes en el Barcelona no es comparable con la de ningún club”

El equipo de Barcelona es un polvorín. Los malos resultados han llevado al club a una profunda crisis, tanto futbolística como institucional. El equipo sufrió una dura goleada en la final de la Supercopa de España, un abultado resultado en contra que lo eliminó de la Copa del Rey y el reciente traspié 5-3 frente a Villarreal que dejó al equipo lejos en la lucha por el título en LaLiga.

Un aciago panorama en el que el cuadro culé solo cifra sus esperanzas en la Champions League, competencia en la que debe medirse con el Napoli, el campeón italiano, en los octavos de final.

Presente que motivó a una drástica decisión del entrenador Xavi Hernández. Tras caer contra el Submarino Amarillo en el Camp Nou, el otrora capitán del equipo blaugrana anunció que dejará el cargo a finales de la temporada europea en curso.

“No quiero ser un problema para el Barcelona, es lo último que quiero ser. La gran solución pasa por dejar de ser entrenador el 30 de junio. Lo he ido meditando. Lo tenía decidido hace unos días, pero creo que es el momento. El club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club, en los jugadores... Los futbolistas estarán más tranquilos. Pensando como culé, como hombre de club, me marcho el 30 de junio”, dijo el técnico culé Xavi Hernández.

Palabras que estremecieron a los hinchas, a la directiva que encabeza Joan Laporta y a los propios jugadores. Los mismos que el lunes de reunieron en la casa del delantero polaco Robert Lewandowski para discutir lo que ocurre en la disciplina culé.

Una acalorada reunión, según informó el programa hispano El Chiringuito de Jugones, en el que los dos capitanes del equipo (Sergi Roberto y el meta alemán Marc-André ter Stegen) sacaron la voz para decidir qué harán sobre el tema.

El apoyo de Pep

Sin embargo, Xavi no solo se quedó en sus declaraciones del sábado pasado. Tras la práctica del martes, el oriundo de Terrassa echó un poco más de palos al fuego tras reconocer que se ha vuelto desagradable el hecho de recibir tantas críticas como entrenador del Barça.

“Creo que no se valora el trabajo. Así lo siento. Es así. Te hacen sentir que no vales a diario. Hablando con Pep, ya me lo dijo. También pasó con Valverde. A Luis Enrique lo vi sufrir. Tenemos que reflexionar. Tenemos un problema con la exigencia de este cargo. Parece que te juegas la vida en cada momento. Por eso digo que es cruel, no se disfruta”, dijo el todavía DT del equipo catalán.

Asimismo, agregó que “me han sorprendido los mensajes y llamadas. Han venido muchos jugadores a hablar a nivel individual. Lo que me importa más es la calidad humana. Hay futbolistas que me han hecho emocionar. Mi anuncio es para que la reacción sea positiva”.

Apoyo que consiguió de uno de sus grandes mentores, Josep Guardiola, quien encontró la razón a su exdirigido tras ser consultado por el tema en la rueda de prensa de Manchester City.

“No podemos comparar la presión que tenemos en Inglaterra con la de España, según mi experiencia. Es mil veces más alta y dura. Para un entrenador aquí es un buen sitio para estar. Por supuesto que hay muchos partidos y seis ruedas de prensa a la semana, pero la presión que sientes en el Barcelona no es comparable con la de ningún club”, aseguró el mejor DT de 2023 en el mundo, según la FIFA.