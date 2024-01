Xavi dispara contra el arbitraje español tras la polémica victoria del Real Madrid: “Va a ser difícil ganar esta liga”

Las críticas volvieron a impactar de lleno en LaLiga. Podía haber sido una jornada tranquila, como cualquier otra en el Santiago Bernabéu. Real Madrid caía 2-0 ante el colista Almería, pero lo remontó con tintes de hazaña para ganar 3-2 en los descuentos.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, la manera en que se gestó el nuevo triunfo merengue levantó cuestionamientos desde todos los sectores. Un dudoso penal a favor de los merengues, una controversial anotación y un gol anulado para los andaluces marcaron el encuentro.

“Yo no habló nunca de los árbitros, pero este partido lo ha visto todo el mundo y no es la primera vez que me pasa esto aquí. Luego nos sancionan por hablar, mi opinión no sirve de nada. Qué quieres que te diga. No tengo palabras para describir lo que pasado hoy”, dijo Gaizka Garitano, técnico de Almería, en alusión al cometido del juez Francisco Hernández.

El zaguero visitante Marc Pubill agregó que “alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía terminar así. Y así ha sido. Creo que el equipo ha hecho un gran partido”.

Su compañero de zaga Edgar cuestionó que “la primera es falta clarísima y creo que es mano en el segundo gol, no he visto el que nos anulan a nosotros. Es una suma de todo, de ver que todas iban para ellos”.

Los palos del Barça

Una controversia que salpicó incluso en el triunfo del Barcelona sobre el Betis, ocurrido en Sevilla. El técnico culé, Xavi Hernández, fue consultado sobre el tema en la conferencia de prensa y no se mordió la lengua.

“Me quedo con una reflexión de Garitano (entrenador del Almería). Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Ya lo dije en Getafe. Vi cosas que no me cuadraban. Hay que seguir ganando, pero hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo hoy”, aseveró el exvolante.

Incluso fue un poco más allá en sus apreciaciones, ya que recordó las ocasiones en las que ha sentido ha sido perjudicado por los árbitros en esta temporada de LaLiga.

“Me acuerdo del penalti de Getafe, el clamoroso a Raphinha en Vallecas y el gol en Granada de Joao Félix. Ya llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades. Son situaciones en el minuto 94 que nos salen cruz, pero hay que seguir trabajando. Este es el camino”, afirmó Xavi.