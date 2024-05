La advertencia de Pep Guardiola al Manchester City que remece a Inglaterra

El Manchester City hizo historia en Inglaterra. El elenco dirigido por Pep Guardiola logró un histórico tetracampeonato en la Premier League. Un nuevo logro de un equipo que dio sus primeros pasos para ser competitivo con Roberto Mancini, que luego se consolidó con Manuel Pellegrini y se transformó definitivamente en un elenco de temer de la mano del entrenador español.

En ocho años, el ex Bayern Múnich se ha transformado en el DT más importante de la historia del elenco británico. Y este domingo soltó una verdadera bomba en medio de los festejos tras el nuevo título. “La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Hemos hablado con el club y mi sensación ahora es que quiero quedarme. Me quedaré la próxima campaña y durante ese curso hablaremos”, expuso.

El otrora Barcelona se refirió a sus logros con el club celeste. “Cuando me mudé aquí, si alguien me hubiera dicho que ganaría seis ligas en siete temporadas, diría que está loco. Ahora es nuestro momento. No digo que sea un mal entrenador, pero tengo un apoyo increíble por parte del club”, señaló.

Guardiola festeja junto a Foden. Foto: Reuters/Lee Smith

También tuvo palabras para lo que la lucha con el trofeo, que este año se extendió hasta la última jornada. “Al principio no pensamos en ello, pero en enero o febrero pensé que por qué no. Por nuestra experiencia luchamos por los títulos, pero entendimos el mensaje. Sabemos que el Arsenal estará aquí durante muchos años. Arteta es un entrenador joven y con gran talento. Tenemos que tener cuidado”, advirtió.

Desde 2016, Guardiola ha sumado 17 títulos el Manchester City. Tiene seis Premier League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga, dos Community Shields, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En este curso ha levantado tres trofeos y puede agregar otro si vence al United en derbi que será la final de la FA, en Wembley.

Festejos del plantel

Uno de los protagonistas del equipo fue Kyle Walker, el lateral es clave para Guardiola y al ser el capitán se ha transformado en el referente del proceso. “Los últimos años han sido muy especiales para todos en el Manchester City, pero ser el capitán de este club y ganar el cuarto título consecutivo es algo que recordaré para siempre. La Premier League es la referencia con la que todos nos medimos”, señaló en medio de los festejos.

Walker exhibe el trofeo de la Premier League. Foto: Reuters/Lee Smith

“Es reconocida como la liga más dura y competitiva del mundo, por lo que ganar cuatro consecutivas ilustra lo que hemos logrado ganar colectivamente. Para mí, personalmente, haber sido capitán esta temporada de un equipo de jugadores tan especial y talentoso ha sido un enorme honor y un privilegio”, complementó.

Por su parte, Phil Foden, uno de los héroes en el último partido, declaró que: “Es muy difícil expresarlo con palabras. Ya estamos en los libros de historia. Ningún equipo lo había hecho hasta ahora. Ya puedes ver lo que significa para los aficionados y lo que significa para nosotros”.

“Hemos trabajado muy duro para llegar a este momento aquí. Es muy especial poder compartir esto con los hinchas. Esa experiencia nos ayuda a rebajar nervios. Hoy estábamos confiados. Simplemente jugamos nuestro fútbol y al final valió la pena. Fue el inicio perfecto. Marcamos muy pronto. Nunca me aburro de ganar la Premier League. Quiero esa sensación cada vez. Quiero seguir ganando tanto como pueda”, agregó.