El día en que Rafa Márquez tuvo un fuerte altercado con Messi: “Guardiola tuvo que intervenir”

Rafa Márquez tuvo un paso triunfal por el Barcelona. El mexicano, que ya lleva cinco años retirado, se mantuvo por siete años en el Camp Nou. Concretamente, estuvo desde 2003 hasta 2010, logrando coincidir con la mejor etapa del conjunto culé.

Su influencia en la escuadra catalana significó que continuara trabajando en el equipo. Actualmente es el entrenador del Barca Atletic e, incluso, suena como un posible reemplazante para Xavi, quien ya comunicó que dejará el banquillo culé cuando finalice la temporada.

En su estancia en Barcelona, el defensor compartió camarín con múltiples estrellas. Una de ellas, por ejemplo, es Lionel Messi. Márquez fue uno de los espectadores de la irrupción del argentino y cómo este se convirtió en el mejor jugador del mundo.

En ese sentido, Márquez entregó detalles de un duro altercado que protagonizó junto al jugador más importante en la historia del conjunto culé, en el que incluso tuvo que intervenir el técnico Pep Guardiola.

Discusión con Messi

En una entrevista con Yordi Rosado, el cinco veces mundialista fue consultado por la relación que existía entre todas las estrellas de ese Barcelona y sobre el asentamiento de Messi en el primer equipo: “Desde la primera vez que llegó (primer equipo) se veía que si era un fenómeno y que sería un gran futbolista”, comenzó diciendo sobre Messi.

“Cuando llegas tan joven, pues uno intenta también ayudarle en su crecimiento, intentas en algún sentido educarlo porque tu ya llevas una trayectoria detrás. Entonces en algún momento yo si daba muchas órdenes, y muchas veces Leo en los entrenamientos intentaba quitarse a varios jugadores pero en ocasiones ya abusaba de eso”, complementó

No obstante, también aseguró que, debido a su juventud e inmadurez, algunas situaciones no eran bien tomadas por el astro argentino: “Intentábamos decirle ‘aquí si, aquí no’, intenta ser más diferencial en pasar la pelota, en dar asistencias y utilizar más a los compañeros. Y, en algún momento de que yo era tan insistente en esas indicaciones, pues Messi no lo veía de tal manera y llegó a haber un choque entre nosotros, algo que terminó con alguna discusión. Tuvo que intervenir Guardiola para parar la situación porque nos empezamos a decir de palabras {...} pero más allá de eso, fuimos muy buenos compañeros, no somos los mejores amigos, pero tampoco hay algún rencor”, sentenció.