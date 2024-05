El primer tetracampeón de la historia: el Manchester City y Pep Guardiola consiguen su cuarta Premier League consecutiva

Pep Guardiola sigue rompiendo marcas en la Premier League. El Manchester City se mete en la historia como el primer equipo en obtener cuatro títulos seguidos en la Primera División inglesa. Un tetracampeonato inédito, gracias al triunfo por 3-1 ante el West Ham, que les permite continuar con la hegemonía en la última década de la máxima categoría del fútbol de Inglaterra. Cuatro coronas seguidas y siete en los últimos diez años.

Los Citizens no dejaron espacio a las dudas e iniciaron con paso firme. El triunfo era vital para que no importara lo que hiciese el Arsenal, que venció al Everton, pero no le alcanzó y se quedó con la segunda posición, con 89 puntos, a dos del campeón.

El City comenzó a armar la fiesta tempranamente. En el segundo minuto, el elegido como el mejor jugador del curso actual de la Premier League pavimentó el camino hacia el festejo. Phil Foden recibió y con una finta corporal, a la que nos tiene acostumbrados, eludió a un rival. Controló y sacó un zurdazo al ángulo. Gol propio del futbolista más destacado del fútbol inglés, que tuvo una actuación brillante, y desató la celebración en las gradas de los artistas Noel Gallagher y Johnny Marr, reconocidos y fervientes hinchas habituales en Etihad.

El cuarto en línea

El trámite se resume en un monólogo. Existía una sensación de peligro constante, en la que el City podía anotar en cualquier momento. El inicio fue abrumador, con un asedio sobre la portería rival. Los locales presionaron alto tras pérdida y cortaron líneas de pase, evitando la asociación de los Hammers. Para retratarlo, en el primer cuarto de hora, la posesión del balón bordeaba un porcentaje de 90-10.

En el 18′ vino el doblete de Foden tras una gran jugada colectiva. Doku encaró por izquierda y habilitó al talentoso zurdo, que definió desde el punto penal, anotando su diana 19 de la temporada.

A pesar de la supremacía, el West Ham tuvo su oasis y vino el descuento a tres minutos de que se cumpliera el tiempo reglamentario. En un tiro de esquina, Kudus capturó el balón tras un rebote y marcó un gol antológico, de otro partido. Elevó la pelota y realizó una contorsión espectacular. Chilena y descuento justo antes del descanso.

Pese a que la visita nunca fue una amenaza, un posible empate no les servía, pues dejaba abierta la posibilidad para el Arsenal. En ese sentido, en el 59′, llegó el gol de Rodri. El volante, acostumbrado a aparecer en los momentos importantes, puso más tranquilidad con un sutil remate de borde interno. Fue el 3-1 definitivo, que hizo inútil cualquier resultado de los Gunners.

El Manchester City obtuvo su décima corona de la Primera División, superando al Everton y quedando en solitario en el cuarto lugar de los equipos más ganadores de la liga inglesa. Por su parte, Guardiola consiguió su decimoséptimo título con los Citizens desde su arribo en 2016, siendo esta su sexta Premier League.

Eso sí, aún pueden sumar un trofeo más esta temporada. El próximo sábado 25 de mayo se enfrentarán ante el Manchester United, en la final de la FA Cup, en Wembley.