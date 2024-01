“Nunca pensé que sería padre de seis hijos”: Kyle Walker rompe el silencio y revela impactantes detalles de sus infidelidades

Kyle Walker es uno de los capitanes del Manchester City y pilar fundamental en la oncena titular de Pep Guardiola. Sin embargo, no es precisamente por eso que el defensa de 33 años ha estado en el tapete últimamente, sino que por sus mediáticas infidelidades. El lateral derecho estaba casado con Annie Kilner, con quien tuvo cuatro hijos. Sin embargo, la modelo lo dejó cuando descubrió que, en secreto y de forma paralela, el zaguero había tenido dos hijos con su amante Lauryn Goodman. Pero eso no es todo, porque la prensa británica pronto destapó una nueva aventura del seleccionado inglés: resulta que engañaba a ambas mujeres con una tercera involucrada. Por eso, en medio de todo este conflicto, el futbolista decidió romper el silencio y entregar su versión en una entrevista exclusiva con The Sun.

Tras la separación con Kilner, Walker confesó que vive solo en una propiedad que alquila por tres millones de libras esterlinas. Además, admitió que, luego de tener un segundo hijo con Goodman, ya no tiene esperanzas de recuperar su matrimonio. “No ha ayudado que esto haya aparecido en los medios, pero he decidido hablar ahora con la esperanza de, al menos, poder explicarme y permitir que mi esposa y mis hijos tengan la privacidad que tanto necesitan y merecen”, sostuvo.

El diestro reveló que se acercó a su exesposa para pedirle perdón, pero que no obtuvo respuesta. “Tomé decisiones idiotas. No puedo pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle, pero hay dolor y dolor. El hombre que debe amarla, cuidarla y estar ahí para ella le hizo esto”, lamentó. Además, contó lo difícil que ha sido su vida desde que se destapó la polémica. “Ha habido días en esta terrible experiencia en los que solo quería hacerme un ovillo e irme a dormir”.

Luego comenzó su autocrítica, asumiendo toda la culpa del daño que le ha causado tanto a Kilner como a sus hijos. “Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad de las decisiones que he tomado y que han perjudicado a otras personas. Nadie me puso un arma en la cabeza y me dijo que tenía que hacer estas cosas. Lo he hecho por mi propia voluntad y no culparé a nada ni a nadie en esta situación. No sé lo que me deparará el futuro, pero necesitaba dar una explicación. Mi familia y mis hijos ya han pasado por bastante. Yo tengo la culpa”, aseveró.

Annie Kilner (izquierda) y Lauryn Goodman (derecha).

“Nunca pensé que sería padre de seis hijos”

Posteriormente, Kyle Walker, uno de los jugadores mejores pagados de la Premier League, aseguró que nunca imaginó estar envuelto en una vida amorosa llena de infidelidades y procrear, al mismo tiempo, con dos mujeres distintas. “Cuando conocí a Annie a los 17 años, nunca imaginé que mi vida privada sería así. Nunca pensé que sería padre de seis hijos”, declaró.

Durante la conversación, Walker se mostró arrepentido de lo sucedido y aseguró que lo que más dolor le causa es haber decepcionado a su ahora exesposa. “En el fútbol he logrado más de lo que jamás pensé que lograría, pero herir personalmente a quien realmente creo que es mi mejor amiga, eso es lo que duele mucho. ¿Cómo podría lastimar a alguien que amo tanto? Eso es algo que necesito encontrar en mí mismo”, sentenció.

El calvario

En uno de los momentos más emotivos de la entrevista, Walker, futbolista de la selección de Inglaterra, destacó la importancia de su familia: “El fútbol ha sido mi vida desde que tenía seis años, pero mi familia está antes que nada en este planeta. En este momento, están sufriendo enormemente”.

Incluso, casi se le quiebra la voz cuando reveló lo difícil que se le ha hecho estar lejos de uno de sus hijos: “Mi pequeño se va a dormir conmigo todas las noches y para no tenerlo... Estoy acostumbrado a estar fuera durante largos periodos de tiempo en Inglaterra”. Agregó que ha visto reducida su relación con él a prácticamente una videollamada durante las noches. “Nos damos las buenas noches en FaceTime. Pero saber que no estoy con él debido a mi error, error es probablemente la palabra equivocada, mis elecciones, eso es lo que me duele”, concluyó.