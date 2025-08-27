El camerunés Samuel Eto’o es acusado de corrupción, arreglo de partidos y conflicto de interés

El histórico exdelantero camerunés Samuel Eto’o, ganador de cuatro títulos de la Champions League, vive uno de sus peores momentos como máximo dirigente de la Federación de Fútbol de Camerún.

El exjugador de Real Madrid, Barcelona e Inter de Milán afronta una severa crisis de integridad, con fuertes acusaciones que podrían destruir su legado y poner en riesgo su legado en el fútbol de ese país.

Esta semana, una asociación de actores de la actividad en la nación africana, representada por el abogado internacional Emmanuel Nsahlai, presentó una batería acciones legales coordinadas ante diferentes organismos locales e internacionales.

Uno de los entes a los cuales acudió el profesional fue el Ministerio de Deportes y Educación Física de Camerún (MINSEP), ante el cual exigió la aplicación de la ley nacional y una revisión de los estatutos de la federación de fútbol local.

Asimismo, recurrirá al Comité de Ética de la FIFA que tiene sede en Zúrich, Suiza. Ahí solicitó procedimientos conforme al reglamento, en el cual incluirá la suspensión provisional de Eto’o por presuntos conflictos de interés, además de irregularidades financieras y manipulación electoral en la conformación de las autoridades del organismo.

Recursos que también presentó ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) con la clara petición de que los expedientes se transmitan a la FIFA para que el exatacante sea suspendido del Comité Ejecutivo tras, supuestamente, ocultar su condena penal en España.

Las acusaciones

La presentación de Nsahlai apunta directamente a la condena que recibió el exfutbolista en España por fraude fiscal, en 2022 la cual le valió una pena de 22 meses, cuyo cumplimiento quedó en suspenso tras cancelar el daño producido.

En el mismo escrito, el abogado acusa al mandamás de la federación de corrupción y presunto arreglo de partidos, un claro conflicto de interés con una casa de apuestas.

Uno de los puntos más graves es el presunto desvío de una suma cercana a los 1,6 millones de dólares, ingresos provenientes de partidos amistosos ante México, Rusia y Corea del Sur.

En la medida, el abogado pretende la suspensión por 10 años de uno de los miembros del Comité Ejecutivo, Guibai Gatama, tras silenciar la oposición. Además, lo acusa de manipulación electoral mediante reformas estatutarias que dificultan candidaturas independientes.

“Esto no es un ataque arbitrario a Samuel Eto’o como jugador. Su carrera futbolística es intocable. Con este queremos rescatar la gobernanza del fútbol camerunés para que represente los valores de excelencia, integridad y juego limpio que el propio jugador defendió en cancha. Mi deber, como abogado y camerunés, es luchar por una federación que sirva al pueblo, a los jugadores y al futuro del deporte”, dijo Nsahlai a Mundo Deportivo de Barcelona.

