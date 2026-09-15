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    Chile será por primera vez sede de Vinexpo Explorer, evento vinícola destinado a la promoción de la producción nacional en el extranjero

    El evento, centrado en exportaciones y cerrar acuerdos comerciales, reunirá a cerca de 50 compradores internacionales en noviembre.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    12 de Febrero 2016/GUARILIHUE FOTO:MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO Maribel Fornerod

    Entre el el 23 y el 26 de noviembre Chile será sede de la séptima edición de Vinexpo Explorer, considerada una de las plataformas de negocios más importantes del mundo vinícola a nivel mundial. En dicha instancia los participantes tendrán la oportunidad de recorrer territorios vinícolas, visitar viñas y participar en experiencias en terreno que les permita conocer la oferta nacional.

    El evento reunirá cerca de 50 compradores internacionales, además de líderes de opinión especializados en el tema. Además, está pensada como una instancia para participar en reuniones de negocios.

    La iniciativa se organiza desde 2017 por Vinexposium, y ha celebrado sus versiones anteriores en Viena en Austria; Sonoma County, California, EE.UU.; Beaujolais, Francia; Québec, Canadá; Virginia, EE.UU.; y Mendoza en Argentina.

    La elección de Santiago como sede para este año es resultado de un trabajo entre el Ministerio de Agricultura, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), ProChile y Vinos de Chile, en una articulación público-privada en torno a la promoción internacional del vino.

    A diferencia de The World´s 50 Best Vineyard, evento vitivinícola que también se realizará en noviembre y estará foco en el enoturismo, Vinexpo Explorer estará orientado en la exportación y en generar nuevas oportunidades comerciales. Es por esto que representa una oportunidad para la industria nacional, para proyectar la imagen del país, sus territorios y las distintas aproximaciones a la producción y comercialización de vino que coexisten en Chile.

    Actualmente, Chile es el cuarto mayor exportador de vino a nivel mundial, superado sólo por Francia, España e Italia. Cerca del 75% de la producción de vino nacional es exportado, lo que hace a la industria fuertemente dependiente del consumo exterior. En 2025 se exportaron 46 millones de cajas de vino embotellado por un valor de $US 1.262 millones.

    El director general de ProChile, Ignacio Fernández, manifestó que “al traer este evento internacional tan relevante, en colaboración con Subrei, Minagri y las viñas, estamos mostrando a Chile como un destino relevante y confiable para hacer negocios vitivinícolas a escala global, con la infraestructura y el capital humano necesarios para albergar una instancia de este tamaño”. Añadió que “Chile hoy es el cuarto mayor exportador global de vino a nivel mundial, superado sólo por países europeos, y tiene un prestigio que queremos aprovechar para reimpulsar las exportaciones”.

    Por su parte Julio Alonso Ducci, director Comercial de Vinos de Chile, destacó el potencial comercial de esta iniciativa, expresando que “nos dimos cuenta de que Explorer, en versiones pasadas como Mendoza o Beaujolais, había sido un tremendo envión para impulsar las exportaciones y fortalecer la presencia en cuentas clave en el mundo. Es una enorme vitrina comercial para un gran número de viñas chilenas y queremos hacer una apuesta estratégica en un momento clave para un sector que se ha visto impactado a nivel comercial, como lo es el vino”.

    Aquellas viñas que deseen postular para participar en el evento ya pueden inscribirse en el sitio web de Vinos de Chile, donde también podrán conocer detalles, distintas modalidades de participación y preparar antecedentes para el proceso de postulación.

    Más sobre:EmpresasVinosexportacionesviñas

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