Número de vehículos asegurados registra su nivel más alto y tiempos promedio de reparación caen

El número total de vehículos asegurados volvió a crecer por tercer semestre consecutivo y alcanzó su nivel más alto, según el registro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Según el informe basado en información entregada por las compañías de seguros reguladas, al primer semestre de 2026 se alcanzaron 2.284.212 unidades, lo que representa un aumento de más de 56 mil vehículos en comparación con el semestre anterior.

“Este nivel constituye el parque asegurado más alto registrado hasta la fecha, evidenciando una tendencia general al alza en los últimos años del mercado de seguros de vehículos”, dijo la CMF en un comunicado.

El grueso del total de vehículos asegurados se concentra en la Región Metropolitana con 1.363.021 unidades. Luego sigue la Región de Valparaíso con 193.336 vehículos asegurados y en tercer lugar aparece la Región del Bío Bío con 139.347.

Otro de los datos que entrega el reporte son los tiempos promedio de reparación de vehículos motorizados siniestrados. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 88.991 vehículos asegurados con siniestros, manteniendo la cifra prácticamente inalterada en comparación con el semestre previo (89.084 casos).

Ante este contexto, la CMF reportó que el tiempo promedio entre la denuncia del siniestro y la disponibilidad del vehículo para su retiro fue de 51,6 días, “constituyendo el mejor desempeño observado en los últimos cuatro años”.

Por otro lado, el plazo entre la denuncia de un siniestro y el ingreso al taller de reparación alcanzó los 29,8 días, evidenciando un leve aumento respecto del mismo período de referencia.

Mientras que el número promedio de los vehículos en el taller llegó a 21,8 días, su nivel más bajo desde la serie de la CMF hasta el semestre finalizado en diciembre de 2018.

El reporte de la CMF también dio cuenta de que las compañías de seguros supervisadas registraron 4.627 puntos de reparación en convenio. De este total, un 31,92% se concentra en la Región Metropolitana, mientras que el resto se distribuye en todas las regiones del país.

“Los talleres no son exclusivos de una compañía, por lo que un mismo establecimiento puede mantener convenios con múltiples aseguradoras. Esta situación implica que el número de talleres no necesariamente corresponde a establecimientos únicos, sino al total de vínculos o convenios vigentes entre las compañías y los puntos de reparación”, explicó la CMF.

El regulador también destacó que “la presencia de talleres en regiones como Valparaíso (476), Bío Bío (365), Maule (331) y Los Lagos (407) muestra la amplitud territorial de la red de servicios, aunque con densidad variable según la zona”.

El mayor número de talleres se concentró en la Región Metropolitana con 1.477, un 32% del total.