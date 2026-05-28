Alto Guayacán será el escenario de una inédita carrera de mini motos y bicicletas en Chile
La competencia se realizará el próximo 6 de junio y reunirá a participantes en pruebas de velocidad y obstáculos.
Chile será el escenario de Red Bull Small Bikes. El próximo 6 de junio se realizará por primera vez en el el país el evento de carreras en mini motocicletas y bicicletas. Tendrá lugar en Alto Guayacán, en la Región Metropolitana.
La competencia se desarrollará en un circuito con obstáculos y estará abierta a participantes mayores de 18 años, quienes podrán inscribirse en una de las tres categorías disponibles.
La categoría Pro estará destinada a motos modificadas de 110cc, mientras que Open incluirá scooters y motos de hasta 125cc. También habrá una categoría Tubi Bikes, reservada para bicicletas aro 16.
En las categorías de motos, las carreras se disputarán en series de cinco pilotos a 10 vueltas, avanzando únicamente el ganador de cada manga. El formato continuará por eliminación hasta definir a los cuatro finalistas. En Tubi Bikes, las competencias se realizarán en llaves de cuatro participantes. El primero de cada serie clasificará a la siguiente ronda hasta llegar a la final.
El evento se llevará a cabo en Alto Guayacán, ubicado en Pie Andino 6890. Las inscripciones ya están disponibles a través del sitio oficial del evento.
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