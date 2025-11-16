OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    Luego de 120 tensos minutos, la definición para conocer al representante africano se extendió hasta la tanda desde los 12 pasos. Allí, los Leopardos demostraron más eficacia y dejaron en el camino a las Súper Águilas. Ahora, esperan por el sorteo, donde ya está la selección altiplánica, para conocer a su posible rival.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La República Democrática del Congo eliminó a Nigeria en penales y accedió a la repesca intercontinental para el Mundial 2026.

    Se definió al equipo del continente africano que dirá presente en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026, donde ya espera Bolivia como único representante de Conmebol. En un duelo crucial disputado en Rabat, Marruecos (fue sede neutral), la Selección de la República Democrática del Congo batió por 4-3 a su par de Nigeria, en una dramática tanda de penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos previos. Con esto, se anotaron en el torneo que tendrá lugar en Guadalajara, México, en marzo del próximo año.

    Los Leopardos sufrieron de sobremanera para timbrar el boleto al país azteca. Comenzaron en desventaja tan solo a los 3 minutos, con un gol de Frank Onyeka, tras un remate que se desvío en la pierna de un defensa congolés.

    Luego, al 32′, respondieron con la igualdad de Mechak Elia, que definió en la boca del área chica luego de una gran jugada de Cédric Bakambu, el delantero que defiende los colores del Betis de Manuel Pellegrini.

    Con el empate transitorio, la contienda por un cupo a la repesca se tornó aún más reñida. Se dejó de jugar al fútbol y los dos equipos no se atrevían a arriesgar mucho. Quizás las más claras las llegó a tener el conjunto celeste, sin embargo, el portero nigeriano Stanley Nwabili entregaba seguridad ante cada ocasión que representara algún riesgo.

    Con este nerviosismo por delante, el trámite escaló hasta un tiempo extra. 30 minutos más de juego en los que tampoco lograron hacerse daño. Los dos elencos buscaban decantar la clasificación a partir de la tanda de penales.

    Allí, el que gozó de más precisión fue la República Democrática del Congo. Tras los fallos de Calvin Bassey, Moses Simón y Sami Ajayi para Nigeria, los Leopardos (que también contaron con los yerros de Samuel Moutoussamy y Axel Tuanzebe) se llevaron la definición gracias a la pena máxima que ejecutó el capitán Chancel Mbemba, quien también había sido el héroe tras anotar sobre los descuentos el único gol frente a Camerún, en el choque correspondiente a las semifinales.

    Ahora, los también conocidos como Diablos Rojos, tienen prácticamente asegurado un lugar en el último partido de la repesca intercontinental gracias a su ubicación en el ranking FIFA (60°), es decir, no deberán jugar un duelo previo, como si lo deberá hacer —probablemente— la Selección de Bolivia, que está más rezagado en el escalafón planetario (76°). Igualmente, si el sorteo así lo determina, pueden quedar ubicados en el mismo lado del cuadro, lo que decantaría en una posible definición si es que el elenco altiplánico logra superar la primera ronda.

    Por otro lado, las Súper Águilas, que cuentan con un plantel lleno de estrellas como Victor Osimhen, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze y Alex Iwobi, se quedaron sin clasificar al Mundial por segundo periodo consecutivo.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Selección de NigeriaSelección de la República Democrática del CongoNigeriaRD CongoEliminatorias AfricanasRepechaje intercontinentalFútbol internacionalSelección de Bolivia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei reconoce su derrota y anuncia: “Ahora vamos al comando de José Antonio Kast”

    Jeannette Jara confirma proyecciones y avanza al balotaje sin problemas

    Kast logra pasar a segunda vuelta: se enfrentará con Jara el 14 de diciembre

    Sin sorpresas: Jara y Kast se imponen en primera vuelta y se enfrentarán el 14 de diciembre en el balotaje

    Barraza desliza crítica al gobierno por seguridad: “Ha hecho mucho, pero no es suficiente y Jara tiene la inteligencia, la mano firme”

    Resultados parciales del Servel: con el 27,38% de las mesas, Jara alcanza el 26,29% y Kast 24,66%

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Matthei reconoce su derrota y anuncia: “Ahora vamos al comando de José Antonio Kast a felicitarlo”
    Chile

    Matthei reconoce su derrota y anuncia: “Ahora vamos al comando de José Antonio Kast a felicitarlo”

    Jeannette Jara confirma proyecciones y avanza al balotaje sin problemas

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela
    Mundo

    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela

    Líbano: la fuerza de paz de la ONU acusa a Israel de disparar contra sus cascos azules

    Trump exige a NBC que despida al presentador Seth Meyers por bromear sobre sus vínculos con Epstein

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena