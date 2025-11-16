Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

La República Democrática del Congo eliminó a Nigeria en penales y accedió a la repesca intercontinental para el Mundial 2026.

Se definió al equipo del continente africano que dirá presente en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026, donde ya espera Bolivia como único representante de Conmebol. En un duelo crucial disputado en Rabat, Marruecos (fue sede neutral), la Selección de la República Democrática del Congo batió por 4-3 a su par de Nigeria, en una dramática tanda de penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos previos. Con esto, se anotaron en el torneo que tendrá lugar en Guadalajara, México, en marzo del próximo año.

Los Leopardos sufrieron de sobremanera para timbrar el boleto al país azteca. Comenzaron en desventaja tan solo a los 3 minutos, con un gol de Frank Onyeka, tras un remate que se desvío en la pierna de un defensa congolés.

Luego, al 32′, respondieron con la igualdad de Mechak Elia, que definió en la boca del área chica luego de una gran jugada de Cédric Bakambu, el delantero que defiende los colores del Betis de Manuel Pellegrini.

Con el empate transitorio, la contienda por un cupo a la repesca se tornó aún más reñida. Se dejó de jugar al fútbol y los dos equipos no se atrevían a arriesgar mucho. Quizás las más claras las llegó a tener el conjunto celeste, sin embargo, el portero nigeriano Stanley Nwabili entregaba seguridad ante cada ocasión que representara algún riesgo.

Con este nerviosismo por delante, el trámite escaló hasta un tiempo extra. 30 minutos más de juego en los que tampoco lograron hacerse daño. Los dos elencos buscaban decantar la clasificación a partir de la tanda de penales.

Allí, el que gozó de más precisión fue la República Democrática del Congo. Tras los fallos de Calvin Bassey, Moses Simón y Sami Ajayi para Nigeria, los Leopardos (que también contaron con los yerros de Samuel Moutoussamy y Axel Tuanzebe) se llevaron la definición gracias a la pena máxima que ejecutó el capitán Chancel Mbemba, quien también había sido el héroe tras anotar sobre los descuentos el único gol frente a Camerún, en el choque correspondiente a las semifinales.

Ahora, los también conocidos como Diablos Rojos, tienen prácticamente asegurado un lugar en el último partido de la repesca intercontinental gracias a su ubicación en el ranking FIFA (60°), es decir, no deberán jugar un duelo previo, como si lo deberá hacer —probablemente— la Selección de Bolivia, que está más rezagado en el escalafón planetario (76°). Igualmente, si el sorteo así lo determina, pueden quedar ubicados en el mismo lado del cuadro, lo que decantaría en una posible definición si es que el elenco altiplánico logra superar la primera ronda.

Por otro lado, las Súper Águilas, que cuentan con un plantel lleno de estrellas como Victor Osimhen, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze y Alex Iwobi, se quedaron sin clasificar al Mundial por segundo periodo consecutivo.