El dardo de Jorge Fossati tras su fallida llegada a la U: “No me sentí cómodo; pusieron palabras en mi boca que nunca dije”

Futbol, Chile vs Peru. Fase de grupos, Copa America 2024. El entrenador de Peru Jorge Fossati es fotografiado contra Chile durante el partido de Copa America por el grupo A disputado en el estadio AT&T en Texas, Estados Unidos. 21/06/2024 Jose Luis Melgarejo/Mexsport/Photosport Football, Chile vs Peru. Group stage, Copa America 2024. Peru's head coach Jorge Fossati is pictured against Chile during the Copa America match for the group A at the AT&T stadium in Texas, United States. 21/06/2024 Jose Luis Melgarejo/Mexsport/Photosport

Universidad de Chile tiene nuevo entrenador. Fernando Gago asumió como el flamante técnico de la U. Pintita estuvo en la tribuna en el empate ante Deportes La Serena y este sábado dirigió su primera práctica en el CDA.

Y si bien Azul Azul se decantó por el exvolante de Boca Juniors y el Real Madrid, también hubo otros candidatos. Jorge Fossati fue el primer entrevistado por la concesionaria, pero fue rápidamente descartado por la gerencia técnica liderada por Manuel Mayo.

Tras el diálogo, el entorno del estratega se manifestó contrario, asegurando que este no se sintió cómodo. Ahora, esto mismo fue ratificado por el propio Fossati, que cuestionó la forma en la que se manejó la U.

En diálogo con el programa Quiero Fútbol de Radio Sport 890, el técnico de 72 años realizó sus descargos: “Primero vino esta llamada de unos empresarios argentinos. Y al otro día me llamó el gerente deportivo de la U, tuvimos una charla. Ellos se manejan así, en 30 años que tengo como entrenador es la primera vez que me llamaron para hacer una entrevista y no sentí empatía con la reunión, más allá de la persona. No me sentía cómodo”, indicó Fossati.

Los dardos de Fossati

Después, Fossati cuestionó a los dirigentes azules tras la conversación con la gerencia técnica, asegurando que tergiversaron sus palabras, en medio de la posibilidad de que llegara a la U: “Se tergiversó públicamente el tema. Pusieron palabras en mi boca que yo nunca dije, que no sé de dónde salieron”, dijo. “Pero si hablamos vos y yo, y de mí no sale, me parece que quedas (mal) vos”, complementó.

De todas formas, el uruguayo valoró el hecho de que los estudiantiles lo contactaran: “Es un orgullo que mi nombre siga estando en la cabeza de grandes instituciones“, aseguró.

Finalmente, señaló: “No lo vi claro el tema, dos más dos no daba cuatro. Es una decepción de no poder ir una vez más al fútbol chileno, desde donde me han llamado muchas veces y siempre no pude ir”.