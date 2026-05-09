Detienen a joven de 18 años que intentó ingresar con armas y droga al DUOC de Maipú

La tarde del viernes, pasadas las 18:00 horas, Carabineros recibió un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de un sujeto al interior de la casa de estudios, vendiendo droga y portando un arma de fuego.

Cuando el personal policial llegó al lugar, el individuo de 18 años intentó huir. En la huida, el sujeto arrojó un bolso “el cual portaba cartuchos de escopeta calibre 12, como así mismo arroja al piso una pistola a fogueo la cual se encuentra apta para el disparo”, expuso el mayor Luis Segura, Comisario de la 29 Comisaría de La Farfana de Maipú, en conversación con Radio Biobío.

El detenido tiene 18 años, es de nacionalidad chilena y no registra antecedentes policiales. Además se determinó que no es estudiante del DUOC sede Maipú.