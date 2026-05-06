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    Nicolás Grau reaparece en seminario en Inglaterra junto a Mariana Mazzucato para hablar de política industrial

    En un foro sobre el espacio fiscal para políticas industriales desde el Estado, realizado por el instituto dirigido por la economista ítalo estadounidense en la UCL, el exministro señalo que "soy optimista tras haber estado en el Gobierno. Pero creo que debemos ser creativos y construir este espacio”.

    Rodrigo CárdenasPor 
    Rodrigo Cárdenas
    Mariana Mazzucato y Nicolás Grau en Londres.

    “Espacio Fiscal para una estrategia industrial: Una conversación entre Mariana Mazzucato y Nicolás Grau”. Ese fue el nombre del espacio de conversación realizado este martes en Londres y que marcó el regreso de Nicolás Grau a los foros públicos, luego de su salida del Ministerio de Hacienda, el 11 de marzo.

    El evento, organizado por la University College of London (UCL) y su Instituto de Innovación y Interés Público (IIPP, por sus siglas en inglés), dirigido por la economista ítalo estadounidense, se desarrolló en la sala de seminarios de esta última entidad, donde el exsecretario de Estado tuvo como público a estudiantes de los programas del Instituto, entre los que se contó a la exsubsecretaria de Economía del gobierno de Gabriel Boric, Javiera Petersen (PC), que retomó el doctorado que dejó en pausa cuando asumió en esa cartera.

    Antes de que Grau comience su presentación, Mazzucato informó que el exministro se integrará al IIPP como profesor (en calidad de fellow) y que ese evento “es el comienzo de un compromiso más duradero”.

    El también investigador visitante de la Facultad de Economía (FEN) de la Universidad de Chile, comenzó con la pregunta de si es posible tener espacio fiscal para una estrategia industrial en un país como Chile, señalando que siempre es importante el contexto específico en el cuál se analiza esto.

    “¿Cuáles son las características específicas de Chile? Es un país de ingreso per cápita medio, lo que significa que cuenta con recursos fiscales limitados. Además, se trata de una economía pequeña, lo que implica que el mercado interno no es tan grande, por lo tenemos un problema de escala. Y somos una democracia, lo cual es bueno obviamente, pero también plantea algunos retos. Por ejemplo, la alternancia en el poder, que es un tema muy importante para este tipo de políticas a largo plazo", señaló Grau.

    Bajo ese contexto, el doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania dijo que “mi respuesta a esa pregunta, dado este contexto, es positiva. De hecho, soy optimista tras haber estado en el Gobierno. Pero creo que debemos ser creativos y construir este espacio”.

    Dentro del contexto del país, Grau destacó que “en Chile llevamos un estancamiento de la productividad. Este estancamiento de la productividad supone un problema por dos motivos. En primer lugar, es un problema para el crecimiento. Pero también es relevante desde la perspectiva del cambio climático. Porque necesitamos producir más con menos, y esa es la definición de productividad. Por lo tanto, se trata de una cuestión muy importante”. Sin embargo, también relevó que la productividad “aumentó ligeramente en los dos últimos años de nuestro gobierno, por lo que hacemos mucho hincapié en ello. Pero, para ser sinceros, lo que se necesita es un aumento durante unos 10 años. Así que la cuestión es cómo lograrlo”.

    También mencionó el tamaño actual del gobierno, representado como el presupuesto como porcentaje del PIB. “Esto es muy importante. Porque es el tamaño del pastel que se puede distribuir entre muchos objetivos diferentes, incluida la agenda de la estrategia industrial. Y aquí se puede ver que Chile no es tan grande. De hecho, es un Estado pequeño, o tiene un presupuesto reducido en relación con nuestro PIB”, indicó y resaltó que en Chile “de hecho, el debate actual gira en torno a reducirlo”.

    Otra tensión que mencionó Grau es cómo asignar recursos para una estrategia industrializadora, cuando estos dineros compiten con necesidades sociales, en áreas como Salud, Pensiones y Educación.

    “De hecho, cuando era ministro de Hacienda, hice exactamente lo mismo que había sufrido tanto cuando era ministro de Economía. Y esto no es porque me haya convertido en una mala persona, espero que no, sino porque los incentivos a los que te enfrentas son muy difíciles cuando tienes que decidir entre, por ejemplo, cuando el director de un hospital te dice que va a cerrar el hospital o que va a dejar de admitir pacientes porque no les estás dando la cantidad de dinero que necesitan. ¿Cómo lidias con eso?”, indicó Grau y agregó más tarde que “si estás en una reunión y te dicen que, si no inviertes ese dinero en salud pública, habrá gente que morirá, y que tienes que elegir entre eso e invertir en una nueva tecnología que dará beneficios dentro de 15 años. Esa decisión es imposible”.

    Políticas

    El exministro resaltó que es necesario contabilizar el gasto en este tipo de gasto en inversión “de una forma diferente”. Además, recomendó tener mecanismos específicos para que esos recursos sean considerado “extrapresupuestarios” (off-budget) y que sean fijados en esos términos, para que no tengan que competir con otras necesidades.

    Ahí, Grau dio como ejemplos de gasto con objetivos de largo plazo, los contratos de Corfo con SQM y con Albemarle para la extracción de litio en el Salar de Atacama.

    El economista también resaltó la relevancia de tener una empresa como Codelco, con el conocimiento necesario para avanzar en temas como el acuerdo con SQM.

    “Si no contáramos con una empresa estable como Codelco, no sería posible hacerlo. Empezar desde cero es muy difícil. Así que, para terminar, mi pregunta es la siguiente: imagina que queremos hacer algo similar. No necesariamente involucrando al Estado en la producción, sino similar en el sentido de contar con un diseño de políticas sólido en el que el Estado tenga esta función de coordinación, de pensar en cómo va a ser el futuro, de diseñar este mercado; imagina que quieres hacer algo así en los 10 sectores económicos relevantes en Chile. ¿Tienes la experiencia para hacerlo? ¿Tienen en el Estado los conocimientos para hacerlo? Creo que no, no los tenemos. Así que necesitamos desarrollar esa capacidad, la misma experiencia, información y conocimientos que teníamos en el caso de Corfo y Codelco", subrayó.

    El ministro terminó señalando que “sé que nuestra tradición, concretamente en la izquierda chilena y en América Latina en general, consiste en hacer hincapié en los problemas estructurales de nuestra economía, de tal manera que no se puede hacer nada a menos que se cambien esas estructuras”.

    “Yo sí creo que las estructuras son importantes. Y, en muchos casos, tenemos que intentar cambiarlas. Pero creo que no son una excusa para no hacer nada. Hay mucho margen para aplicar este tipo de políticas”, concluyó.

    Más sobre:EconomíaNicolás GrauMazzucatoGrau

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