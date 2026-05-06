Mejorar registros y fortalecer oferta: Colmed Santiago, Cecan e Incáncer entregan propuestas al Minsal por alerta oncológica

Este martes representantes del Colegio Médico Santiago, el Centro para la Prevención y Control del Cáncer (Cecan) y el Instituto Nacional del Cáncer (Incáncer) llegaron hasta las dependencias del Ministerio de Salud para hacerle entrega en persona a la ministra May Chomali y la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, el documento emanado del Seminario ‘Alerta Oncológica: Focos Críticos para una Respuesta Efectiva en la Región Metropolitana’, organizado en el contexto de la Alerta Sanitaria Oncológica decretada por el gobierno el 20 de marzo.

La idea de la instancia organizada por las tres instituciones era reunir a autoridades sanitarias del país, directores de servicios de salud metropolitanos, investigadores, representantes de sociedades científicas y profesionales de la red asistencial para analizar los desafíos oncológicos que enfrenta la red metropolitana. Así, el seminario permitió identificar que el sistema cumple para la gran mayoría de los pacientes, “pero no para todos”, según se lee en el documento entregado a la secretaria de Estado.

En el mismo se observa que del seminario se extrajo que el sistema GES mantiene altos niveles globales de cumplimiento, pero cerca de 20 mil personas mantienen garantías oncológicas retrasadas, concentradas especialmente en cáncer colorrectal (4.750 personas), cervicouterino (5.380) y de mama (3.719), “mientras que los cánceres no GES permanecen aún más desprotegidos y con brechas de información para un tratamiento oportuno”. De hecho, el informe dice que la caracterización de esta lista de espera es compleja, ya que el sistema no tiene un registro directo.

El mayor cuello de botella identificado fue durante el proceso de diagnóstico. Esto, acorde al texto de 36 páginas, responde a un aumento en la incidencia de cáncer en el país, que no se ha acompañado de una gestión adecuada de la demanda ni un aumento de la oferta y diseño de la red.

A este desbalance, acorde fue identificado, se suman dos fallas estructurales “críticas”: una brecha de disponibilidad de información y deficiencias estructurales de la red pública.

Ante tal diagnóstico, Colmed Santiago, Cecan e Incáncer propusieron seis focos críticos para la alerta oncológica: mejorar los registros y publicar esta información; fortalecer la oferta pública con uso extendido de la infraestructura; equipamiento e incentivos a la contratación de especialistas; ordenar la gestión de la demanda; reducir la fragmentación de la red y proyectar una estrategia de mediano plazo que incorpore todos los cánceres al GES.

En tal sentido, de los registros se propone depurar las listas de pacientes en espera y construir información confiable para gestionar la respuesta oncológica. Esta es, de hecho, una de las áreas de gestión en la que la ministra Chomali tiene experiencia de sobra y donde, justamente, quiere poner el foco.

Otras recomendaciones apuntan a expandir rápidamente la capacidad resolutiva del sistema público, ordenar la demanda para que la red responda según riesgo y no por inercia, o reducir la fragmentación y asegurar continuidad asistencial en toda la trayectoria oncológica.

A modo de ejemplo: del cáncer colorrectal se propone una priorización basada en riesgo.

“Desde el Colegio Médico Santiago, el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer y el Instituto Nacional del Cáncer valoramos la Alerta Sanitaria Oncológica como una oportunidad relevante y necesaria. Pero esta oportunidad solo tendrá sentido si se traduce en respuestas eficaces en el corto plazo y en transformaciones sostenidas en el tiempo”, dicen las conclusiones del documento.

Y añade: “Insistiremos en que la respuesta no puede agotarse en una medida transitoria de 90 días. La situación oncológica del país exige políticas permanentes: inversión sostenida, fortalecimiento del recurso humano, digitalización e interoperabilidad de los registros, mejor gobernanza de la red, descentralización de capacidades críticas y un compromiso explícito con la equidad territorial y social”.

“También defenderemos el presupuesto de salud frente a cualquier recorte que comprometa la viabilidad de esta y futuras alertas sanitarias”, advierte casi al cierre.

Francisca Crispi, presidenta del Colmed Santiago, señaló tras el encuentro en el Minsal que “desde una mirada de la red metropolitana, como gremio nos ponemos a disposición de este desafío sanitario. Buscamos la coordinación de actores, y que todos los médicos y médicas nos hagamos parte de esta medida. Es fundamental que esta alerta oncológica sea una oportunidad para fortalecer la red pública: invertir en el uso del horario extendido y en el equipamiento. Eso nos va a permitir llegar oportunamente en estas patologías altamente tiempo-sensibles”.

Mientras, Enrique Castellón, director del Cecan, contextualizó que el documento entregado surge desde la reflexión y el análisis de la experiencia de quienes están día a día con los pacientes y de la mejor evidencia disponible. “Aborda los ejes más urgentes y también soluciones estructurales: priorizar las listas de espera con criterios clínicos de riesgo, articular mejor la red desde la atención primaria hasta la alta complejidad, aprovechar las capacidades públicas y privadas y fortalecer la detección precoz, clave para mejorar los resultados terapéuticos”.

Al encuentro en el Minsal, además, llegaron el director alterno del Cecan, Bruno Nervi, y la directora del Incáncer, Berta Cerda.

Justo durante esta jornada, además, la misma ministra Chomali fue parte de las autoridades que firmaron el decreto de traspaso oficial de recursos desde el Ministerio de Hacienda hacia los Servicios de Salud para hacerle frente a los desafíos que activaron la alerta oncológica.

En total, se trata de un traspaso de $ 154 mil millones que permitirán aumentar la capacidad resolutiva del sistema público, financiar las acciones en el marco del plan, y asegurar el cumplimiento de la meta dentro del plazo establecido.