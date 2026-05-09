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    Un guía en Torres del Paine

    Andrés MorenoPor 
    Andrés Moreno
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    La obligatoriedad de un guía especializado en Torres del Paine es un tema convergente a nivel local, ya que esto está regulado por una ordenanza del municipio de Cerro Castillo. Ya desde 2016 que se viene haciendo un trabajo en conjunto con la entidad pública y privada para tener una buena regulación con nuestro turismo local.

    ¿Es obligatorio un guía local especializado en Torres del Paine? Esta pregunta es súper controversial en estos tiempos, donde el mundo del trekking en la montaña es cada vez más popular. Se sabe, además, que el ámbito publicitario y comercial avanzan a pasos agigantados.

    Torres del Paine es nuestro destino ícono en la Patagonia hacia el mundo y, por lo mismo, el rol de un guía es crucial para marcar una gran diferencia a nivel destino, experiencia y seguridad en una excursión.

    Desde que esta norma se hizo obligatoria hace casi 10 años, la tasa de trazabilidad de accidentes en épocas invernales llegan a casi 0%. Aquí en Torres del Paine la condición climática no es un simple “pasar por la montaña”; aquí nuestro clima cuando quiere hacerse ver y mostrar lo hace con todas sus letras, y a eso hay que tenerle un gran respeto. Por eso, si usted se quiere aventurar a descubrir los mejores paisajes en época invernal no dude en conseguir a su guía local certificado. Nuestra Asociación Gremial de Guías Locales en Puerto Natales tiene guías preparados para esta experiencia aquí en Torres del Paine.

    Por Andrés Moreno, presidente Asociación Guías Puerto Natales.

    Más sobre:TrekkingLT SábadoPatagoniaTurismoPuerto NatalesGuiadosAndrés Moreno

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