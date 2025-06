La polémica tras exhibición de bandera de Israel por diputadas del PSC durante la cuenta pública

Polémica generó el gesto realizado por las diputadas del Partido Social Cristiano (PSC) Sara Concha y Francesca Muñoz durante la cuenta pública. Durante el discurso del Presidente Boric exhibieron una bandera de Israel en señal de protesta a las últimas medidas del gobierno contra el estado ubicado en Medio Oriente .

Consultadas respecto a este gesto, Concha explicó que "Chile tiene que tener una postura coherente en lo que es promover la paz y exigir el respeto al Derecho internacional, sobre todo humanitario, y evitar estas rupturas diplomáticas sesgada y selectiva".

Por su parte Muñoz, quien además es candidata presidencial de la colectividad, criticó al gobierno finalizada la cuenta pública. “Ha mostrado muchas señales concretas de estar en contra de Israel (...) Ahora anuncia que va a detener las importaciones de Israel hacia Chile, entonces para mí es una pésima señal”, fustigó.

La acción de las diputadas recibió críticas desde algunos sectores oficialistas, principalmente por estar apoyando a un estado que actualmente se encuentra en guerra y realiza constante ataques a la Franja de Gaza.

“No son pro vida. Son pro embrión. Si fueran realmente pro vida, no levantarían la bandera de Israel en apoyo al genocidio. A las parlamentarias que levantan banderas de Israel mientras caen bombas en Gaza: no hay bandera que tape el dolor por los niños bajo los escombros”, escribió Daniel Manouchehri (PS) en su cuenta de X.

Por su parte, Hernán Palma (AH) señaló que “todos los dias el mundo se impacta frente a los horrores cometidos por el Estado de Israel al pueblo Palestino. Miles de personas y menores muertos, y los que aun sobreviven, se ven privados de agua y alimentos. Mientras en nuestro país, dos parlamentarias que se dicen “cristianas”, avalan los genocidios y defienden la vida?? Una vergüenza!!“.

Diputado Arroyo acusa agresiones verbales de Manouchehri

Durante la tarde la polémica sobre el asunto continuó luego que el parlamentario Roberto Arroyo (PSC) anunciara que denunciaría a su par, Daniel Manouchehri, al comité de ética por “ agresiones verbales ” en contra de las diputadas.

“En la sala, cuando el diputado Manouchehri y otros diputados, el senador Núñez también, se pararon a sacarle fotos a las diputadas del Partido Social Cristiano que tenían una bandera tomada en sus brazos y al lado mío, yo quiero decir que en este momento estamos estudiando iniciar acciones de enviar al menos al diputado Manucheri al comité de ética con una censura, producto de los improperios que profirió a las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz”, declaró Arroyo.

“Obviamente vamos a solicitar las cámaras para poder hacer esta cuestión como corresponde y de manera seria, como se debe hacer en la Cámara de Diputados, donde existe lo honorable y no gente que hable con ese tipo de lenguaje con improperios”, agregó.